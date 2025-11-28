Азербайджанская Премьер-лига: "Туран Товуз" примет "Нефтчи"

Сегодня в XIII туре Мисли Премьер-лиги состоится матч между "Туран Товуз" и "Нефтчи".
Как сообщает İdman.Biz, центральную встречу тура, которая начнется в 18:30, обслужит бригада арбитров во главе с Фаридом Гаджиевым.
Коллектив из Товуза с 23 очками занимает второе место, а "Нефтчи" с 15 баллами идет восьмым в турнирной таблице.
Мисли Премьер-лига
II круг, XIII тур
28 ноября (пятница)
18:30. "Туран Товуз" – "Нефтчи"
Судьи: Фарид Гаджиев, Рахман Имами, Муслюм Алиев, Вугар Гасанлы
VAR: Ниджат Исмаиллы
AVAR: Рахиль Рамазанов
Судья-инспектор: Бабек Гулиев
Представитель АФФА: Мамедали Мамедов
Стадион города Товуз
Отметим, что XIII тур завершится 30 ноября.