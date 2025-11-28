Азербайджанская Премьер-лига: "Туран Товуз" примет "Нефтчи"

Сегодня в XIII туре Мисли Премьер-лиги состоится матч между "Туран Товуз" и "Нефтчи".

Как сообщает İdman.Biz, центральную встречу тура, которая начнется в 18:30, обслужит бригада арбитров во главе с Фаридом Гаджиевым.

Коллектив из Товуза с 23 очками занимает второе место, а "Нефтчи" с 15 баллами идет восьмым в турнирной таблице.

Мисли Премьер-лига

II круг, XIII тур

28 ноября (пятница)

18:30. "Туран Товуз" – "Нефтчи"

Судьи: Фарид Гаджиев, Рахман Имами, Муслюм Алиев, Вугар Гасанлы

VAR: Ниджат Исмаиллы

AVAR: Рахиль Рамазанов

Судья-инспектор: Бабек Гулиев

Представитель АФФА: Мамедали Мамедов

Стадион города Товуз

Отметим, что XIII тур завершится 30 ноября.

İdman.Biz