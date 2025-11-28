Мисли Премьер-лига: "Кяпаз" принимает "Зиря" - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Сегодня стартовал матч XIII тура Мисли Премьер-лиги между "Кяпазом" и "Зиря".

Как сообщает İdman.Biz, встречу обслуживает судья Рашад Ахмедов.

09:20

Сегодня состоятся матчи XIII тура Мисли Премьер-лиги.

Как сообщает İdman.Biz, тур стартует в Евлахе.

В первом поединке "Кяпаз" примет "Зиря". Представитель Гянджи с шестью очками занимает 10-е место, тогда как "Зиря" с 23 очками идет на третьей позиции турнирной таблицы.

Мисли Премьер-лига

II круг, XIII тур

28 ноября (пятница)

14:00. "Кяпаз" – "Зиря"

Судьи: Рашад Ахмедов, Акиф Амирели, Теймур Теймуров, Ислам Мамедов

VAR: Раван Гамзазаде

AVAR: Джамиль Гулиев

Судья-инспектор: Шахин Джафаров

Представитель АФФА: Эльданиз Мусаев

Стадион города Евлах

Отметим, что XIII тур завершится 30 ноября.

İdman.Biz