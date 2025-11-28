Мисли Премьер-лига: "Кяпаз" принимает "Зиря" - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Сегодня стартовал матч XIII тура Мисли Премьер-лиги между "Кяпазом" и "Зиря".
Как сообщает İdman.Biz, встречу обслуживает судья Рашад Ахмедов.
09:20
Сегодня состоятся матчи XIII тура Мисли Премьер-лиги.
Как сообщает İdman.Biz, тур стартует в Евлахе.
В первом поединке "Кяпаз" примет "Зиря". Представитель Гянджи с шестью очками занимает 10-е место, тогда как "Зиря" с 23 очками идет на третьей позиции турнирной таблицы.
Мисли Премьер-лига
II круг, XIII тур
28 ноября (пятница)
14:00. "Кяпаз" – "Зиря"
Судьи: Рашад Ахмедов, Акиф Амирели, Теймур Теймуров, Ислам Мамедов
VAR: Раван Гамзазаде
AVAR: Джамиль Гулиев
Судья-инспектор: Шахин Джафаров
Представитель АФФА: Эльданиз Мусаев
Стадион города Евлах
Отметим, что XIII тур завершится 30 ноября.