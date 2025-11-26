"Аль-Наср" без Роналду разгромил "Истиклол" в Таджикистане - ВИДЕО

"Аль-Наср" одержал крупную победу на выезде, обыграв таджикистанский "Истиклол" со счетом 4:0 в пятом туре группового этапа азиатской Лиги чемпионов, сообщает İdman.Biz.

В составе гостей отличились Жоау Феликс, реализовавший пенальти, Мохамед Симакан, Садио Мане и Айман Яхья, который поставил точку в матче в компенсированное время.

40-летний капитан "Аль-Насра" Криштиану Роналду не отправился в Таджикистан и пропустил встречу по решению тренерского штаба.

После этой победы саудовская команда набрала 15 очков и возглавляет таблицу группы D. "Истиклол" с шестью баллами занимает третью строчку.

İdman.Biz