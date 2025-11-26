Наставник "Челси": "не стоит сравнивать Эстевао и Ямаля с Месси и Роналду

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска после победы над "Барселоной" со счетом 3:0 в пятом туре общего этапа Лиги чемпионов высказался о молодых талантливых футболистах.

Как сообщает İdman.Biz, cпециалист призвал не сравнивать Эстевао и Ламина Ямаля с легендами мирового футбола - Криштиану Роналду и Лионелем Месси, подчеркнув, что такие сопоставления вредят развитию юных игроков.

"Гол Эстевао напомнил мне мяч, который он забил нам на клубном чемпионате мира. Очень похожий эпизод, те же действия. Ему нужно расслабиться. Ему нужно наслаждаться игрой, просто играть в футбол. Он и Ламин в свои 18 лет еще совсем молодые ребята, и если говорить о Роналду и Месси, то это слишком большое давление для таких молодых ребят, как они. Им нужно приходить на тренировку счастливыми, а когда их сравнивают с той парой, это уже слишком", - приводит слова Марески Sky Sports.

По итогам игрового дня "Челси" с 10 очками занимает пятую строчку сводной таблицы Лиги чемпионов. "Барселона" идет на пятнадцатом месте, имея в активе семь очков.

İdman.Biz