Уэйн Руни: "У "Арсенала" давно не было такого шанса выиграть ЛЧ"

Экс-форвард "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни поделился мнением о шансах "Арсенала" в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. По его словам, у лондонского клуба сейчас один из лучших моментов за последние годы, чтобы побороться за главный европейский трофей, сообщает İdman.Biz.

"У "Арсенала" давно не было такого шанса выиграть ЛЧ. Клуб хорошо поработал над составом и очень сильно выступает в АПЛ. Думаю, у них действительно давно не было такого шанса победить. В их стартовом составе выходят хорошие футболисты, в запасе тоже есть качественные игроки, если вдруг будут травмы. Клуб отлично поработал над составом и показывает очень сильную игру в АПЛ. Если они смогут перенести эту форму в ЛЧ, у них будут очень хорошие шансы", - приводит слова Руни ESPN.

"Арсенал" набрал 12 очков и делит первое место в сводной таблице Лиги чемпионов с "Баварией" и "Интером". Сегодня лондонцы проведут ключевой матч пятого тура общего этапа, в котором встретятся с "Баварией".

İdman.Biz