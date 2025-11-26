Роналду подарил часы партнерам по сборной в честь победы в Лиге наций - ФОТО

Футболист сборной Португалии Криштиану Роналду сделал роскошный подарок всем партнерам по национальной команде, преподнеся им премиальные часы в честь победы в Лиге наций.

Как сообщают İdman.Biz, нападающий заказал целую партию часов у своего друга, известного ювелира Джейкоба Арабо. Игроки получили подарки перед матчем квалификации ЧМ-2026 против Армении, завершившимся со счетом 9:1. Один экземпляр Роналду передал семье Диогу Жоты, трагически погибшего в автомобильной аварии.

Португалия в июне 2025 года стала первой командой, которой удалось выиграть Лигу наций УЕФА дважды, и жест капитана стал символом благодарности за общий успех.

İdman.Biz