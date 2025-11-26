Физули Мамедов: "Казалось, что матч проходит не в Неаполе, а в Баку"

"Карабах" продемонстрировал великолепную игру в Неаполе, но не смог реализовать ряд голевых моментов", - заявил бывший главный тренер "Нефтчи" и "Мингячевира" Физули Мамедов, комментируя поражение "Карабаха" в V туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в Италии от "Наполи" со счетом 0:2.

По его словам, неаполитанский клуб отличается высоким качеством игры и гармоничным составом игроков: "Этот клуб - последний чемпион Италии. Уровень игроков и качество их игры всем известно. Это сильный коллектив, который динамично атакует и играет тактически правильно. Главный тренер "Наполи" Антонио Конте - признанный специалист с собственной философией игры. Несмотря на это, "Карабах" произвел отличное впечатление в первом тайме. Команда тщательно проанализировала соперника, не давала хозяевам поля комфортно играть. Они оказывали давление во всех зонах, контролировали мяч и создавали хорошие атаки. В первые минуты казалось, что матч проходит не в Неаполе, а в Баку", - отметил Мамедов в интервью AZERTAC.

Эксперт также назвал травму защитника Кевина Медины "переломным моментом" встречи: "Во втором тайме команда начала уставать, что привело к небольшим ошибкам, которыми воспользовался соперник. Самый сильный удар для "Карабаха" - это травма Кевина Медины. Он вместе с Бахлулом Мустафазаде прекрасно действовал в обороне. В первом тайме у итальянской команды практически не было реальных голевых моментов, и это заслуга Медины. После того как он покинул поле, команда испытала психологическое давление".

Кроме того, Мамедов отметил, что одной из причин поражения стало то, что команда не реализовала свои голевые возможности: "У Эммануэля Аддаи и Наримана Ахундзаде были возможности забить, но они ими не воспользовались. Тем не менее "Карабах" показал на поле великолепную игру. Впереди еще три матча, и я уверен, что команда выступит достойно".

На данный момент "Карабах" с семью очками занимает 16-е место в турнирной таблице. Следующий матч в Лиге чемпионов клуб проведет 10 декабря в Баку против голландского "Аякса".

