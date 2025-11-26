27 Ноября 2025
RU

Физули Мамедов: "Казалось, что матч проходит не в Неаполе, а в Баку"

Футбол
Новости
26 Ноября 2025 16:10
44
Физули Мамедов: "Казалось, что матч проходит не в Неаполе, а в Баку"

"Карабах" продемонстрировал великолепную игру в Неаполе, но не смог реализовать ряд голевых моментов", - заявил бывший главный тренер "Нефтчи" и "Мингячевира" Физули Мамедов, комментируя поражение "Карабаха" в V туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в Италии от "Наполи" со счетом 0:2.

По его словам, неаполитанский клуб отличается высоким качеством игры и гармоничным составом игроков: "Этот клуб - последний чемпион Италии. Уровень игроков и качество их игры всем известно. Это сильный коллектив, который динамично атакует и играет тактически правильно. Главный тренер "Наполи" Антонио Конте - признанный специалист с собственной философией игры. Несмотря на это, "Карабах" произвел отличное впечатление в первом тайме. Команда тщательно проанализировала соперника, не давала хозяевам поля комфортно играть. Они оказывали давление во всех зонах, контролировали мяч и создавали хорошие атаки. В первые минуты казалось, что матч проходит не в Неаполе, а в Баку", - отметил Мамедов в интервью AZERTAC.

Эксперт также назвал травму защитника Кевина Медины "переломным моментом" встречи: "Во втором тайме команда начала уставать, что привело к небольшим ошибкам, которыми воспользовался соперник. Самый сильный удар для "Карабаха" - это травма Кевина Медины. Он вместе с Бахлулом Мустафазаде прекрасно действовал в обороне. В первом тайме у итальянской команды практически не было реальных голевых моментов, и это заслуга Медины. После того как он покинул поле, команда испытала психологическое давление".

Кроме того, Мамедов отметил, что одной из причин поражения стало то, что команда не реализовала свои голевые возможности: "У Эммануэля Аддаи и Наримана Ахундзаде были возможности забить, но они ими не воспользовались. Тем не менее "Карабах" показал на поле великолепную игру. Впереди еще три матча, и я уверен, что команда выступит достойно".

На данный момент "Карабах" с семью очками занимает 16-е место в турнирной таблице. Следующий матч в Лиге чемпионов клуб проведет 10 декабря в Баку против голландского "Аякса".

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

ФИФА может столкнуться с иском во Спортивный арбитражный суд из-за Роналду
06:10
Мировой футбол

ФИФА может столкнуться с иском во Спортивный арбитражный суд из-за Роналду

Главный футбольный орган подвергся критике после решения по дисквалификации португальца
Мбаппе, Ямаль, Гризманн, Ойарсабаль и Морено номинированы на приз лучшему игроку в Ла Лиге
05:04
Мировой футбол

Мбаппе, Ямаль, Гризманн, Ойарсабаль и Морено номинированы на приз лучшему игроку в Ла Лиге

Лига представила пятерку претендентов на индивидуальную награду месяца

К футболисту сборной Беларуси проявили интерес клубы Азербайджана
04:12
Азербайджанский футбол

К футболисту сборной Беларуси проявили интерес клубы Азербайджана

Агент Павла Седько подтвердил переговоры с командами из нескольких стран

"Ливерпуль" выдал худший отрезок с 1953 года
03:02
Мировой футбол

"Ливерпуль" выдал худший отрезок с 1953 года

Английский клуб проиграл девять из последних двенадцати матчей

Победа над "Баварией" укрепила позиции "Арсенала" в общем этапе ЛЧ - ВИДЕО
02:20
Мировой футбол

Победа над "Баварией" укрепила позиции "Арсенала" в общем этапе ЛЧ - ВИДЕО

Лондонцы набрали пятую победу подряд и удержали лидерство в общем этапе
"Хет-трик Витиньи помог "ПСЖ" обыграть "Тоттенхэм" в матче с восемью голами и удалением - ВИДЕО
02:16
Мировой футбол

"Хет-трик Витиньи помог "ПСЖ" обыграть "Тоттенхэм" в матче с восемью голами и удалением - ВИДЕО

Парижане одержали волевую победу в зрелищном поединке на "Парк де Пренс"

Покер Мбаппе принес "Реалу" победу над "Олимпиакосом" в Лиге чемпионов - ВИДЕО
02:14
Мировой футбол

Покер Мбаппе принес "Реалу" победу над "Олимпиакосом" в Лиге чемпионов - ВИДЕО

Французский форвард забил четыре мяча и стал главным героем результативного матча в Пирее

Самое читаемое

"Аль-Наср" без Роналду разгромил "Истиклол" в Таджикистане - ВИДЕО
26 Ноября 20:58
Мировой футбол

"Аль-Наср" без Роналду разгромил "Истиклол" в Таджикистане - ВИДЕО

Саудовский клуб уверенно лидирует в своей группе азиатской Лиги чемпионов

"Ювентус" вырвал победу у "Буде-Глимт" на последних минутах - ВИДЕО
26 Ноября 02:19
Мировой футбол

"Ювентус" вырвал победу у "Буде-Глимт" на последних минутах - ВИДЕО

Забили уже в компенсированное время
Лига чемпионов: "Карабах" на выезде уступил "Наполи" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
26 Ноября 01:54
Футбол

Лига чемпионов: "Карабах" на выезде уступил "Наполи" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Встреча прошла на стадионе "Диего Армандо Марадона"
"Ньюкасл" на выезде уступил "Марселю" - ВИДЕО
26 Ноября 02:22
Мировой футбол

"Ньюкасл" на выезде уступил "Марселю" - ВИДЕО

Французы одержали волевую победу