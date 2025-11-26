27 Ноября 2025
Защитник "Карабаха" прошел обследование после травмы в матче с "Наполи"

Азербайджанский футбол
Новости
26 Ноября 2025 18:45
Защитник "Карабаха" прошел обследование после травмы в матче с "Наполи"

Защитник "Карабаха" Кевин Медина прошел полное медицинское обследование после травмы, полученной в гостевом матче Лиги чемпионов против "Наполи".

Как передает İdman.Biz, об этом сообщил руководитель коммуникационного департамента агдамского клуба Анар Гаджиев.

По его словам, результаты обследований показали, что состояние колумбийского футболиста является нормальным и опасений не вызывает. "Команда завтра отдыхает. Ожидается, что послезавтра Медина присоединится к тренировкам вместе с командой", - отметил Гаджиев.

Инцидент произошел во втором тайме встречи: на 51-й минуте мяч после мощного удара Скотта Мактоминея угодил Медине в лицо, после чего защитник упал на газон без сознания. Медицинский штаб оперативно оказал ему помощь, а затем футболист был отправлен на детальное обследование.

