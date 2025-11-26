Почему 9-летняя Нурай не может играть дома и что ей предложили в Швеции? - İDMAN.BİZ ИЗУЧАЕТ ВОПРОС + ФОТО/ВИДЕО

12 сентября 2025 года. Тренер футбольной академии клуба “Сумгайыт” Эльман Алишанов отлично помнит этот день. Именно тогда к нему на тренировку привели маленькую девочку с большими карими глазами, сказав: “Мы привели тебе звезду”.

Этой малышкой оказалась 9-летняя Нурай Иманзаде, о которой сегодня говорят многие. Новость о том, что талантливая футболистка не может играть в Азербайджане, но при этом получила предложение из Швеции, быстро разлетелась в социальных сетях. Общественность недоумевает: как можно упускать такого ребенка?

İdman.Biz решил разобраться в этом вопросе и поближе познакомиться с Нурай.

Отец был против

По словам Нурай, любовь к футболу у нее появилась во дворе. Однажды она присоединилась к играющим ребятам и с тех пор не представляет свою жизнь без спорта. В это время тренер Эльман Алишанов разослал объявления по всем школам Сумгайыта в поисках талантливых девочек любых возрастов.

По счастливой случайности сотрудник футбольной академии увидел, как Нурай гоняет мяч во дворе, и вскоре в дом девочки постучала академия “Сумгайыта” с предложением начать тренировки. Однако отец Нурай, Джабир Иманов, отказался:

“Я давно слышал о способностях дочери от знакомых, которые видели, как она играет. Но, признаюсь, пропускал мимо ушей. Когда пришло предложение от академии, я был против. Куда девочка и куда футбол?”, – рассказал İdman.Biz мужчина.

Около месяца на его телефон поступали звонки из академии, но в итоге отец уступил уговорам дочери и дал согласие.

Тренер Эльман Алишанов вспоминает: “На первом же занятии я увидел, что это необычайно способный ребенок, можно сказать, одаренный Богом. За тренировкой наблюдали тренеры ФК “Сумгайыт”, и они были поражены. “Где ты ее нашел?”, – спрашивали они”. По словам тренера, Нурай выделяется даже среди девочек из команды U16.

Почему Нурай не может играть в Азербайджане?

Для полноценного развития Нурай необходима здоровая конкуренция и участие в соревнованиях. Однако “Сумгайыт” не представлен в женской лиге U12. Как объяснил İdman.Biz заслуженный тренер и координатор младших групп академии “Сумгайыта” Агамуса Багиров, проблема в том, что футболисток этого возраста в городе крайне мало:

“Мы ищем девочек весь год, проводим селекцию и фестивали. До пандемии все было хорошо, но затем развитие женских команд приостановилось. Сейчас ведется работа, чтобы к следующему сезону у нас уже была команда U12”.

По мнению А.Багирова, оптимальный выход из ситуации – допущение Нурай к соревнованиям среди мужских команд U10, где нет формального подсчета очков. Ведь официальные турниры начинаются среди спортсменов от 13 лет.

Родители и тренер девочки также в качестве альтернативы просили сделать исключение и позволить Нурай играть в другой возрастной категории среди девочек. Однако оба этих варианта невозможны по регламенту.

В пресс-службе АФФА İdman.Biz сообщили, что с целью решения этой проблемы Департамент женского футбола АФФА связался с родителями девочки. Им было предложено содействие в том, чтобы Нурай могла играть за другую команду, которая представлена в лиге U12.

В настоящее время обсуждение данного вопроса продолжается. İdman.Biz будет информировать читателей о дальнейшем развитии событий.

Шведское предложение

На фоне того, что Нурай не может участвовать в соревнованиях в Азербайджане в сети появилась информация о предложении, которое поступило ей из Швеции. Агамуса Багиров внес ясность в этот вопрос:

“Пока конкретного предложения от шведских команд не было, но интерес проявлен. В шведском клубе Karlslunds IF FK тренером девочек является бывший игрок сборной Азербайджана Валех Гафаров. Он связался с нами, отметил талант Нурай и сказал, что рад был бы принять ее, если появится возможность. Но есть нюансы, например, документы.

Мы, как клуб и академия, продолжаем развивать женский футбол: сейчас у нас три коллектива, которые успешно выступают. Основная женская команда “Сумгайыта” однажды становилась чемпионом страны, занимала призовые места национального первенства. В этом сезоне у наших девочек зафиксирована только одна ничья, во всех остальных играх мы одержали победу”.

Где хочет играть сама Нурай?

Нурай учится в четвертом классе, является отличницей и занимается шахматами. Однако, как признает Джабир Иманов, со школы ее не всегда отпускают на тренировки: “Нурай учится в школе №15 города Сумгайыт. Хотя я приношу официальные бумаги из академии, разрешения пропустить урок не дают”.

Футбол занимает особое место в сердце девочки. Она болеет за “Карабах” и “Сумгайыт”, а из иностранных клубов – за “Реал” (Мадрид). Нурай мечтает стать профессиональной футболисткой: “Я внимательно слушаю указания тренеров. У меня много футбольных мечтаний. Однажды хочу играть в сильной команде, например, в “Реале”. Конечно, если я уеду за границу, буду скучать по родине, но ради любви к футболу нужно быть терпеливой”.

Отец поддерживает стремления дочери: “Если появится возможность поехать за границу и будут созданы условия, я буду рад сопровождать ее. Все-таки женский футбол в других странах развит лучше”.

При этом и Нурай, и ее семья хотят, чтобы девочка представляла Азербайджан: “Я хочу прославлять нашу страну и флаг за рубежом. Жду момента, когда смогу с честью носить форму сборной Азербайджана”.

Лейла Эминова

İdman.Biz