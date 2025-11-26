Октай Абдуллаев: "Ни один иностранец не добивался успеха с "Нефтчи" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

27 Ноября 2025
Футбол
Новости
26 Ноября 2025 15:29
Назначение Санана Гурбанова временно исполняющим обязанности главного тренер ФК "Нефтчи" вызвало неоднозначную реакцию футбольной общественности.

Насколько верным, пусть и временно, было решение согласно которому возглавить флагман азербайджанского футбола будет доверено этому специалисту? İdman.Biz обратился с этим вопросом к председателю Союза ветеранов азербайджанского футбола (СВАФ) Октаю Абдуллаеву.

"Я поддерживаю это назначение и очень хотел бы, чтобы оно было не на один-два матча, а, как минимум, до конца сезона", - заявил глава СВАФ. "Очень хорошо, что руководство "Нефтчи" сразу нашло молодого отечественного специалиста. Надеюсь, что они не будут искать иностранного тренера, ведь ни один иностранец не добивался успеха с "Нефтчи"! А Санан уже вполне созрел для самостоятельной работы, просто ему нужно довериться, дать время. Ведь и Гурбан Гурбанов когда-то начинал, работая исключительно на доверии руководства "Карабаха". Думаю, что со временем Санан оправдает это доверие, как в свое время это сделал Гурбан", - отметил Октай Абдуллаев.

