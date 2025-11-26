27 Ноября 2025
В Ширване стартовал турнир "Кубок школьников"

В Ширване дан старт турниру "Кубок школьников", организованному в рамках сотрудничества АФФА и Государственного агентства по дошкольному и общему образованию при Министерстве науки и образования. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт АФФА.

После церемонии открытия были проведены первые матчи. В соревнованиях участвуют команды учащихся седьмых классов, а также мальчики и девочки пятых классов. Всего на турнире свои силы проверят 36 команд, представляющие 14 школ города.

После завершения внутреннего этапа чемпионы в трех группах будут представлять Ширван на региональных финалах.

Отмечается, что основная цель турнира "Кубок школьников" - повысить массовость футбола среди школьников, популяризировать здоровый образ жизни и способствовать формированию командного духа у детей. В рамках проекта соревнования пройдут во всех регионах страны, а победители получат возможность выступить на республиканском финале.

