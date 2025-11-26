Афига Мамедова: 62 года преданности "Нефтчи" и поддержка внука Мурада - ФОТО/ВИДЕО

Она привлекает внимание своими публикациями в социальных сетях. Несмотря на то что ей 69 лет, она постоянно приходит на стадионы с шарфом "Нефтчи" и поддерживает команду. Афигу Мамедову хорошо знают футболисты, тренеры и руководство "Нефтчи". Она относится к редким болельщикам, которые видели исторические бронзовые медали бакинского клуба в чемпионате СССР 1966 года.
Главная причина, по которой Афига ханум стала болельщицей "Нефтчи", - любовь ее семьи к футболу. Ее родители были фанатами "Нефтчи". Так сложилась жизнь, что судьба ее внука Мурада тоже пересеклась с "Нефтчи", за который она болеет уже 62 года. С детства увлеченный футболом Мурад выступал в академиях клуба в разных возрастных группах. Сейчас он - игрок основной команды.
Как сообщает İdman.Biz, в интервью Qafqazinfo Афига ханум рассказала о своей любви к "Нефтчи", начавшейся еще в середине прошлого века, и о внуке.
- Как появилась ваша любовь к футболу?
- Мне 69 лет, и уже 62 года я болельщица "Нефтчи". Мой отец, мама, дяди - все были фанатами бакинского клуба. Я смотрела на них, училась у них и тоже стала болельщицей. До сих пор поддерживаю команду. Это идет из семьи.
- В те годы вы могли смотреть матчи команды?
- Конечно, смотрела. Я до сих пор помню имена игроков. Были Сергей Крамаренко и Алекбер Мамедов. Мамедов, когда играл за "Динамо", забил "Милану" четыре гола. Вячеслав Семиглазов, Анатолий Грязев, Яшар Бабаев, Адиль Бабаев и наш любимец Анатолий Банишевский выступали в этой команде. Казбек Туаев тоже играл. Это был мой самый любимый футболист. Даже встречались с ним позже.
- А вам удавалось ходить на стадион? Ведь тогда женщин-болельщиц почти не было…
- Один-два раза дядя меня водил. Потом перестал. Говорил, что там много мужчин. Я была ребенком и не так часто ходила на стадион.
- Анатолий Банишевский - легенда азербайджанского футбола. Вы встречались с ним? Есть какая-то история?
- Да, у нас есть интересный случай. Банишевский был близок с детьми дяди нашего соседа. Когда его на два года отстранили от футбола, он пришел к соседям в гости. В тот день "Нефтчи" играл в чемпионате СССР с "Араратом". У соседей сломался телевизор, и они пришли смотреть игру к нам. Тогда ереванская команда выиграла 1:0. Банишевский вышел из нашей квартиры в слезах, и мы тоже расплакались. В тот год болельщики "Нефтчи" устроили беспорядки на стадионе, ломали сиденья и ворота. Тогда же Самед Гурбанов завершил карьеру. Он сказал: "Если мы проигрываем армянам вот так, я больше играть не буду".
- Вы видели историческую "бронзу" "Нефтчи" 1966 года. Что помните о тех временах?
- Да, мы очень радовались, когда увидели эту медаль. Спустя годы жена Мубариза Зейналова, выступавшего за "Нефтчи" в 1966-м, принесла нам показать эту бронзовую медаль. Мы даже сделали фотографию Мурада с этими медалями.
- Ваш внук Мурад Мамедов сейчас играет в клубе, за который вы болеете много лет. Как у него появилась любовь к футболу?
- Это было как чудо… Он еще не говорил, когда с отцом пошел в магазин. Среди множества игрушек он пошел и взял мяч. И первым его словом было "топ" (мяч). Даже "папа", "мама" не говорил. Как только начал говорить, заявил, что станет футболистом, - и стал.
- Кто водил Мурада на тренировки? Вы?
- Отец водил, я водила, иногда мать. Отец работает на нефтяных вышках, он нефтяник. Иногда его долго не было дома, тогда я сама водила. Мы всегда ходили и смотрели все его игры. Его отец тоже играл в футбол, но попал в плохой период и не продолжил. Сейчас он добывает нефть.
- Мы узнали о вас из социальных сетей. Почему вы не делаете там больше публикаций? Сейчас все стараются стать популярными…
- Клянусь, не хочу углубляться. Многие скажут, что я только рекламирую внука. Пусть мой внук играет хорошо, а медиa пусть его рекламирует.
- "Нефтчи" пережил тяжелые годы. Сейчас вы поддерживаете команду на стадионе. Что больше всего огорчает?
- Я 62 года рядом со своей командой. Видела и хорошие, и плохие времена. Верю, что "Нефтчи" поднимется, так не останется.
- Текущая ситуация вас не устраивает?
- Думаю, в последних матчах команда выглядела хорошо. Они оживают, побеждают. Надеюсь, дела пойдут еще лучше.
- Вас устраивает работа Самира Абасова (ред.: уволен два дня назад)?
- Самир Абасов - хороший тренер. Мурада впервые в основную команду пригласил бывший тренер, украинец Роман Григорчук. Но тогда он не получал игрового времени. С приходом Самира Абасова Мурад получил шанс. В целом, Самир дает шанс молодым. Мурад воспользовался этим. Кто должен играть, решает главный тренер.
- Мурада сравнивают с известным английским футболистом Филом Фоденом. Вы согласны?
- В медиа и соцсетях пишут об этом. А я хочу, чтобы Мурад стал настолько известным, чтобы его знали во всем мире. Чтобы говорили: в Азербайджане есть команда "Нефтчи", и ее самый известный игрок - Мурад. Пусть никуда не уходит, пусть останется здесь.
- Если ваш внук захочет перейти в другой азербайджанский клуб?
- Не знаю (смеется). Он сам не хочет уходить из "Нефтчи". Были клубы, которые хотели его пригласить, но он отказался.
- Когда вы начали постоянно ходить на стадион?
- Как только он стал играть за основную команду, мы стали ходить на все матчи. Но и в детских группах мы всегда смотрели его игры.
- Раньше женское присутствие на стадионах осуждалось. Как реагировали соседи?
- Никогда никто ничего не говорил. Сейчас все современно. Женщин на стадионах много. И раньше никто не осуждал. Все знали, что я вожу внука на футбол. Никто не вмешивался.
- Вас не беспокоит ругань на стадионах?
- Там, где я сижу, ругани не бывает. Если где-то рядом ругаются - не знаю. Но я не слышала.
- Вас расстраивает, что "Нефтчи" много лет не может обыграть "Карабах"?
- Не хочу говорить о "Карабахе". Один раз в интервью упомянула, и многие раскритиковали меня. Хотя я не называла клуб.
- Вы скучаете по матчам "Хазар-Лянкяран" - "Нефтчи"?
- Это были очень интересные игры. И драки случались, и потасовки. Даже было, что Агасалим Мирджавадов, работая в "Хазар-Лянкяране", ударил представителя АФФА головой.
- Как вы оцениваете приход Венсана Абубакара в "Нефтчи"?
- Очень хорошо. Такие футболисты нужны. Он принесет большую пользу.
- Почему, на ваш взгляд, на матчах чемпионата Азербайджана мало болельщиков?
- Когда "Нефтчи" играет дома, болельщики приходят. На принципиальные игры их больше. Но в целом приходят. Я всегда хожу и поддерживаю команду.
- В вашем поселке Сахил соседи знают, что Мурад - футболист "Нефтчи"?
- Все знают. Поддерживают, стараются смотреть его игры. Друзья тоже ходят на стадион.
- Ездите на выездные матчи?
- Я была в регионах - в Товузе, Имишли и Габале, чтобы поддержать команду.