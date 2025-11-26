Афига Мамедова: 62 года преданности "Нефтчи" и поддержка внука Мурада - ФОТО/ВИДЕО

Она привлекает внимание своими публикациями в социальных сетях. Несмотря на то что ей 69 лет, она постоянно приходит на стадионы с шарфом "Нефтчи" и поддерживает команду. Афигу Мамедову хорошо знают футболисты, тренеры и руководство "Нефтчи". Она относится к редким болельщикам, которые видели исторические бронзовые медали бакинского клуба в чемпионате СССР 1966 года.

Главная причина, по которой Афига ханум стала болельщицей "Нефтчи", - любовь ее семьи к футболу. Ее родители были фанатами "Нефтчи". Так сложилась жизнь, что судьба ее внука Мурада тоже пересеклась с "Нефтчи", за который она болеет уже 62 года. С детства увлеченный футболом Мурад выступал в академиях клуба в разных возрастных группах. Сейчас он - игрок основной команды.

Афига ханум рассказала о своей любви к "Нефтчи", начавшейся еще в середине прошлого века, и о внуке.

- Как появилась ваша любовь к футболу?

- Мне 69 лет, и уже 62 года я болельщица "Нефтчи". Мой отец, мама, дяди - все были фанатами бакинского клуба. Я смотрела на них, училась у них и тоже стала болельщицей. До сих пор поддерживаю команду. Это идет из семьи.

- В те годы вы могли смотреть матчи команды?

- Конечно, смотрела. Я до сих пор помню имена игроков. Были Сергей Крамаренко и Алекбер Мамедов. Мамедов, когда играл за "Динамо", забил "Милану" четыре гола. Вячеслав Семиглазов, Анатолий Грязев, Яшар Бабаев, Адиль Бабаев и наш любимец Анатолий Банишевский выступали в этой команде. Казбек Туаев тоже играл. Это был мой самый любимый футболист. Даже встречались с ним позже.

- А вам удавалось ходить на стадион? Ведь тогда женщин-болельщиц почти не было…

- Один-два раза дядя меня водил. Потом перестал. Говорил, что там много мужчин. Я была ребенком и не так часто ходила на стадион.

- Анатолий Банишевский - легенда азербайджанского футбола. Вы встречались с ним? Есть какая-то история?

- Да, у нас есть интересный случай. Банишевский был близок с детьми дяди нашего соседа. Когда его на два года отстранили от футбола, он пришел к соседям в гости. В тот день "Нефтчи" играл в чемпионате СССР с "Араратом". У соседей сломался телевизор, и они пришли смотреть игру к нам. Тогда ереванская команда выиграла 1:0. Банишевский вышел из нашей квартиры в слезах, и мы тоже расплакались. В тот год болельщики "Нефтчи" устроили беспорядки на стадионе, ломали сиденья и ворота. Тогда же Самед Гурбанов завершил карьеру. Он сказал: "Если мы проигрываем армянам вот так, я больше играть не буду".

- Вы видели историческую "бронзу" "Нефтчи" 1966 года. Что помните о тех временах?

- Да, мы очень радовались, когда увидели эту медаль. Спустя годы жена Мубариза Зейналова, выступавшего за "Нефтчи" в 1966-м, принесла нам показать эту бронзовую медаль. Мы даже сделали фотографию Мурада с этими медалями.

- Ваш внук Мурад Мамедов сейчас играет в клубе, за который вы болеете много лет. Как у него появилась любовь к футболу?

- Это было как чудо… Он еще не говорил, когда с отцом пошел в магазин. Среди множества игрушек он пошел и взял мяч. И первым его словом было "топ" (мяч). Даже "папа", "мама" не говорил. Как только начал говорить, заявил, что станет футболистом, - и стал.

- Кто водил Мурада на тренировки? Вы?

- Отец водил, я водила, иногда мать. Отец работает на нефтяных вышках, он нефтяник. Иногда его долго не было дома, тогда я сама водила. Мы всегда ходили и смотрели все его игры. Его отец тоже играл в футбол, но попал в плохой период и не продолжил. Сейчас он добывает нефть.

- Мы узнали о вас из социальных сетей. Почему вы не делаете там больше публикаций? Сейчас все стараются стать популярными…

- Клянусь, не хочу углубляться. Многие скажут, что я только рекламирую внука. Пусть мой внук играет хорошо, а медиa пусть его рекламирует.

- "Нефтчи" пережил тяжелые годы. Сейчас вы поддерживаете команду на стадионе. Что больше всего огорчает?

- Я 62 года рядом со своей командой. Видела и хорошие, и плохие времена. Верю, что "Нефтчи" поднимется, так не останется.

- Текущая ситуация вас не устраивает?

- Думаю, в последних матчах команда выглядела хорошо. Они оживают, побеждают. Надеюсь, дела пойдут еще лучше.

- Вас устраивает работа Самира Абасова (ред.: уволен два дня назад)?

- Самир Абасов - хороший тренер. Мурада впервые в основную команду пригласил бывший тренер, украинец Роман Григорчук. Но тогда он не получал игрового времени. С приходом Самира Абасова Мурад получил шанс. В целом, Самир дает шанс молодым. Мурад воспользовался этим. Кто должен играть, решает главный тренер.

- Мурада сравнивают с известным английским футболистом Филом Фоденом. Вы согласны?

- В медиа и соцсетях пишут об этом. А я хочу, чтобы Мурад стал настолько известным, чтобы его знали во всем мире. Чтобы говорили: в Азербайджане есть команда "Нефтчи", и ее самый известный игрок - Мурад. Пусть никуда не уходит, пусть останется здесь.

- Если ваш внук захочет перейти в другой азербайджанский клуб?

- Не знаю (смеется). Он сам не хочет уходить из "Нефтчи". Были клубы, которые хотели его пригласить, но он отказался.

- Когда вы начали постоянно ходить на стадион?

- Как только он стал играть за основную команду, мы стали ходить на все матчи. Но и в детских группах мы всегда смотрели его игры.

- Раньше женское присутствие на стадионах осуждалось. Как реагировали соседи?

- Никогда никто ничего не говорил. Сейчас все современно. Женщин на стадионах много. И раньше никто не осуждал. Все знали, что я вожу внука на футбол. Никто не вмешивался.

- Вас не беспокоит ругань на стадионах?

- Там, где я сижу, ругани не бывает. Если где-то рядом ругаются - не знаю. Но я не слышала.

- Вас расстраивает, что "Нефтчи" много лет не может обыграть "Карабах"?

- Не хочу говорить о "Карабахе". Один раз в интервью упомянула, и многие раскритиковали меня. Хотя я не называла клуб.

- Вы скучаете по матчам "Хазар-Лянкяран" - "Нефтчи"?

- Это были очень интересные игры. И драки случались, и потасовки. Даже было, что Агасалим Мирджавадов, работая в "Хазар-Лянкяране", ударил представителя АФФА головой.

- Как вы оцениваете приход Венсана Абубакара в "Нефтчи"?

- Очень хорошо. Такие футболисты нужны. Он принесет большую пользу.

- Почему, на ваш взгляд, на матчах чемпионата Азербайджана мало болельщиков?

- Когда "Нефтчи" играет дома, болельщики приходят. На принципиальные игры их больше. Но в целом приходят. Я всегда хожу и поддерживаю команду.

- В вашем поселке Сахил соседи знают, что Мурад - футболист "Нефтчи"?

- Все знают. Поддерживают, стараются смотреть его игры. Друзья тоже ходят на стадион.

- Ездите на выездные матчи?

- Я была в регионах - в Товузе, Имишли и Габале, чтобы поддержать команду.

