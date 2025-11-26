Игрок, забивший "Карабаху", может перейти в "Барселону"

Агент нападающего "Челси" Андре Кури намекнул на возможный переход Эстевао в "Барселону" в будущем.

Как сообщает İdman.Biz, поводом для обсуждений стала выдающаяся игра 18-летнего бразильца в матче Лиги чемпионов, где лондонский клуб разгромил команду Ханси Флика со счетом 3:0, а сам Эстевао стал одним из главных героев вечера.

Юный талант забил великолепный гол и стал вторым самым молодым игроком после Килиана Мбаппе, которому удалось отличиться в своих первых трех матчах Лиги чемпионов. "Это была идеальная ночь. Все произошло так быстро. Я увидел пространство, прошел сквозь защитников и забил. Это самый особенный момент в моей карьере", - признался Эстевао.

Андре Кури рассказал, что "Барселона" долгое время пыталась подписать игрока: "Мы разговаривали с клубом в 2021, 2022, 2023 и 2024 годах. Я сам приводил его в офисы. Люди из спортивного штаба были уверены, что его нужно подписывать. Но финансовая ситуация клуба не позволяла провести операцию. Это печально, но так устроен футбол".

Отметим, что Эстевао забил первый гол в ворота агдамского "Карабаха" в матче четвертого тура основного этапа Лиги чемпионов в Баку. Тогда встреча завершилась со счетом 2:2.

İdman.Biz