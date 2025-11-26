27 Ноября 2025
Глава ФИФА получил гражданство Ливана

26 Ноября 2025 19:58
Президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил, что получил гражданство Ливана. По словам функционера, соответствующее решение принял президент страны Жозеф Халил Аун, с которым он встретился в Бейруте для обсуждения проектов по развитию футбола, сообщает İdman.Biz.

"Для меня было большой честью получить гражданство Ливана. Мне предоставил его президент страны Жозеф Халил Аун, с которым я встретился сегодня в Бейруте, чтобы обсудить развитие футбола и то, как мы можем сотрудничать, чтобы продолжать использовать футбол как рычаг для укрепления мира и расширения возможностей молодых людей по всей планете. У нас состоялось конструктивное общение", -написал Инфантино в соцсетях.

Как сообщает официальный сайт Ливанской федерации футбола, получение гражданства носит символический характер и подтверждает признание роли Инфантино в продвижении футбола и поддержке ливанского спорта. Во время визита в Бейрут глава ФИФА подарил президенту Ливана официальный мяч чемпионата мира 2026 года, на котором было выгравировано имя Жозефа Халил Ауна. Кроме того, он вручил ливанскому лидеру памятные подарки от имени федерации.

Джанни Инфантино, которому 55 лет, возглавляет ФИФА с 2019 года. До этого он занимал должность генерального секретаря УЕФА с 2009 года. Инфантино также является обладателем гражданств Италии и Швейцарии и состоит в браке с уроженкой Ливана Линой Аль-Ашкар.

