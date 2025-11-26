27 Ноября 2025
Шахин Диниев: "Карабах" не закрывался в обороне, а старался играть в атаку"

26 Ноября 2025 15:44
Шахин Диниев: "Карабах" не закрывался в обороне, а старался играть в атаку"

"Наполи" действительно был очень сильным и заслуженно заработал три очка. "Карабах" тоже боролся за результат. Гол ожидался, а во втором тайме "Наполи" усилил давление и создал несколько голевых моментов подряд", - заявил бывший главный тренер сборной Азербайджана Шахин Диниев, комментируя поражение "Карабаха" от "Наполи" в V туре группового этапа Лиги Чемпионов.

"Матеуш Кохальски провел выдающийся матч. Хотя "Наполи" - последний чемпион Италии, "Карабах" вовсе не выглядел беспомощным. Команда не закрывалась в обороне, а старалась играть в атаку. К сожалению, оборона "Наполи" очень сильна. У "Карабаха" был шанс набрать очки. После незабитого пенальти мы ожидали, что "Наполи" сбавит темп, но этого не произошло - хозяева до самого финального свистка продемонстрировали свое мастерство. Нашу команду тоже нужно поздравить - она провела хороший матч. Теперь нужно сосредоточиться на игре с "Аяксом" дома. Шансы попасть в топ-24 есть", - сказал он в интервью sport24.az.

Напомним, встреча "Наполи" - "Карабах" завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

İdman.Biz

