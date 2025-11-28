28 Ноября 2025
Португалия выиграла чемпионат мира U17

Мировой футбол
Новости
28 Ноября 2025 05:17
В Катаре завершился юношеский чемпионат мира по футболу, в котором принимали участие игроки в возрасте до 17 лет.

как сообщает İdman.Biz, чемпионами мира стали юные футболисты из сборной Португалии, которые в финальном матче со счетом 1:0 одолели сверстников из Австрии. Единственный гол, который решил судьбу титула, забил нападающий Анисио Кабрал, выступающий в системе лиссабонской "Бенфики".

Третье место на чемпионате мира U17 завоевала сборная Италии, которая после ничьей в основное время победила в серии пенальти юношескую команду Бразилии (0:0, 4:2 пен.). Бразильцы с 14-й минуты встречи играли в меньшинстве после второй желтой карточки центрального защитника Витао.

