ЛЕ: "Лион" разгромил "Маккаби" Тель-Авив, "Ноттингем Форест" одолел "Мальме" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Завершился матч 5-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались "Маккаби" Тель-Авив и французский "Лион". Игра проходила на стадионе "ТСЦ Арена" (Бачка-Топола, Сербия). Матч закончился со счетом 6:0 в пользу команды гостей.

Счет в матче открыл защитник французской команды Абнер на шестой минуте. На 25-й минуте полузащитник Корентин Толиссо забил второй гол своей команды. На 35-й минуте Мусса Ньякате реализовал пенальти и довел счет до разгромного.

Во втором тайме на 51-й минуте Корентин Толиссо оформил дубль, а через три минуты записал на свой счет хет-трик. На 62-й минуте нападающий Адам Карабец забил шестой гол "Лиона". В самом конце встречи защитник хозяев поля Сагив Ехезкель получил красную карточку.

Также подошел к концу матч, в котором встречались "Ноттингем Форест" и "Мальме". Игра проходила на стадионе "Сити Граунд" (Ноттингем, Англия). Матч закончился победой хозяев поля со счетом 3:0.

Первый гол в игре забил на 27-й минуте полузащитник хозяев Райан Йейтс. Арно Калимуэндо удвоил преимущество англичан на 44-й минуте встречи. Защитник "Ноттингем Форест" Никола Миленкович сделал счет 3:0 на 59-й минуте и поставил точку в матче.

Результаты параллельных матчей:

Испанский "Реал Бетис" переиграл нидерландский "Утрехт" – 2:1.

Итальянская "Болонья" дома разгромила австрийский "Зальцбург" – 4:1.

Сербская "Црвена Звезда" на своем поле минимально обыграла румынский "ФКСБ" – 1:0.

Нидерландский "Гоу Эхед Иглз" у себя разгромного проиграл немецкому "Штутгарту" – 0:4.

Бельгийский "Генк" одолел швейцарский "Базель" – 2:1.

Греческий "Панатинаикос" оказался сильнее австрийского "Штурма" – 2:1.

Шотландский "Рейнджерс" и португальская "Брага" разошлись миром – 1:1.

23:42

Завершился матч 5-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались итальянская "Рома" и датский "Мидтьюлланн". Игра проходила на стадионе "Олимпико" (Рим, Италия). Матч закончился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

Первый гол в матче забил Нейл Эль-Айнауи. Полузащитник итальянской команды отличился на седьмой минуте встречи. В конце второго тайма хавбек Стефан Эль-Шаарави увеличил преимущество "Ромы", но на 86-й минуте защитник гостей Паулиньо отыграл один мяч.

После 5-го тура "Мидтьюлланн" занимает первое место в турнирной таблице общего этапа Лиги Европы, набрав 12 очков. "Рома" заработал девять очков и располагается на 11-й строчке.

В параллельном матче встречались "Лилль" и загребское "Динамо". Игра проходила на стадионе "Декатлон Арена — Пьер-Моруа" (Вильнев-д'Аск, Франция). Матч закончился победой хозяев поля со счетом 4:0.

Первый гол во встрече забил на 21-й минуте полузащитник хозяев Фелиш Коррея. На 36-й минуте полузащитник "Лилля" Нгалайель Мукау сделал счет 2:0. Нападающий французского клуба Хамза Игамане забил третий мяч своей команды на 69-й минуте. Бенжамен Андре на 86-й минуте установил окончательный счет 4:0.

На данный момент "Лилль" занимает седьмое место в турнирной таблице общего этапа Лиги Европы, набрав девять очков. Загребское "Динамо" с семью очками располагается на 18-й строчке.

Результаты параллельных матчей:

Английская "Астон Вилла" у себя одолела швейцарский "Янг Бойз" – 2:1.

Португальский "Порту" на своем поле разгромил французскую "Ниццу" – 3:0.

Турецкий "Фенербахче" и венгерский "Ференцварош" разошлись миром – 1:1.

Нидерландский "Фейеноорд" дома уступил шотландскому "Селтику" – 1:3.

Болгарский "Лудогорец" оказался сильнее испанской "Сельты" – 3:2.

Греческий "ПАОК" и норвежский "Бранн" выдали результативную ничью – 1:1.

Чешская "Виктория" и немецкий "Фрайбург" разошлись миром, не сумев распечатать ворота друг друга – 0:0.

