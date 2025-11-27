Объявлена команда недели Лиги чемпионов УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своей странице в социальной сети X представил символическую команду из лучших футболистов нынешней недели Лиги чемпионов, сообщает İdman.Biz.
Вратарь: Марк Флеккен ("Байер").
Защитники: Анан Халаили ("Юнион"), Хосе Мария Хименес ("Атлетико" Мадрид), Йерди Схаутен ("ПСВ"), Марк Кукурелья ("Челси").
Полузащитники: Шарль Де Кетеларе ("Аталанта"), Витинья ("ПСЖ"), Деклан Райс ("Арсенал"), Роберт ("Копенгаген").
Нападающие: Килиан Мбаппе ("Реал" Мадрид), Пьер-Эмерик Обамеянг ("Марсель").
Действующим победителем Лиги чемпионов является "ПСЖ". В финале минувшего сезона парижане обыграли "Интер" со счетом 5:0.