Игроки "Карабаха" входят в число лидеров ЛЧ по оборонительным показателям

Игроки "Карабаха" входят в число лучших в Лиге чемпионов по ряду индивидуальных статистических показателей.

Как передает İdman.Biz, защитник Бахлул Мустафазаде за пять матчей основного этапа ЛЧ восемь раз блокировал удары соперников и уступает по этому параметру только защитнику кипрского "Пафоса" Давиду Луизу, на счету которого 12 блоков.

В свою очередь, полузащитник агдамцев Педро Бикалью входит в тройку лидеров турнира по отборам: бразилец 11 раз отобрал мяч у соперников. В пятерке лучших также находится Кади Боржес, который совершил 10 отборов. Лидирует в этом списке Айтор Паредес из "Атлетика" (Бильбао) - 13.

В то же время "Карабах" остается среди команд с наименьшим количеством передач на основном этапе Лиги чемпионов. Агдамский клуб за пять туров выполнил 1903 передачи, из которых 1498 были точными, и занимает 31-е место среди 36 участников. Кроме того, команда входит в число худших по "ключевым" передачам: 444, 34-я позиция.

После пятого тура "Карабах" с семью очками располагается на 19-м месте в турнирной таблице основного этапа Лиги чемпионов. Следующий матч команда Гурбана Губанова проведет 10 декабря в Баку против амстердамского “Аякса”.

Теймур Тушиев

İdman.Biz