Арне Слот получил ультиматум после разгромного поражения "Ливерпуля" от "ПСВ"

После домашнего поражения "Ливерпуля" от "ПСВ" со счетом 1:4 руководство клуба провело экстренное совещание с главным тренером Арне Слотом и его штабом, сообщает İdman.Biz со ссылкой на indykaila News.

По итогам совещания Слот получил последний шанс: в двух следующих матчах с "Вест Хэмом" и "Сандерлендом" от него ожидают минимум шесть очков, иначе его могут уволить. Уже появляются слухи о возможных кандидатах на замену нидерландского тренера.

Это уже третье поражение команды подряд во всех турнирах. В текущем сезоне АПЛ "Ливерпуль" занимает 12-е место с шестью победами и шестью поражениями, набрав 18 очков, а в Лиге чемпионов клуб находится на 13-й позиции с девятью очками.

İdman.Biz