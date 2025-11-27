Названо количество проданных билетов на чемпионат мира-2026

Пресс-служба Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) объявила о реализации 2 млн билетов на матчи чемпионата мира - 2026, опубликовав соответствующее сообщение в социальной сети X.

Как сообщает İdman.Biz, чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.

Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 национальных команд.

Ранее сообщалось, что цены на билеты на игры чемпионата мира варьируются от $60 до $6730. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

В 2022 году аргентинцы обыграли в финале мундиаля Францию. Основное время матча завершилось вничью 3:3, в серии пенальти сильнее оказалась южноамериканская команда.

İdman.Biz