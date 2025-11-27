"ПСЖ" хочет сорвать громкий трансфер "Барселоны"

Вингер "Барселоны" Маркус Рэшфорд может продолжить карьеру во французском "ПСЖ".

Как сообщает İdman.Biz, у "Барселоны" есть опция выкупа Рэшфорда у "Манчестер Юнайтед" за 35 миллионов евро, но "ПСЖ" уже готовит предложение по игроку в размере 50 миллионов.

Парижане намерены сорвать переход игрока в "Барселону" и заполучить звезду сборной Англии.

В текущем сезоне 28-летний нападающий принял участие в 17 встречах с учетом всех турниров, забил шесть мячей и записал на свой счет девять результативных передач. Действующий трудовой договор Рэшфорда с "Манчестер Юнайтед" рассчитан до лета 2028 года.

İdman.Biz