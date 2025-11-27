Лига чемпионов УЕФА: Каковы шансы "Карабаха" выйти в следующий раунд?

После V тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу обновились шансы команд на выход в следующий раунд.

Как сообщает İdman.Biz, шансы "Карабаха" пройти в следующий этап составляют 68%.

При этом вероятность прямого выхода азербайджанского клуба в 1/8 финала оценивается всего в 0,2%.

Лидирует в рейтинге английский "Арсенал": вероятность выхода "канониров" в 1/8 финала - 99,99%, а шанс попасть в первую 24-ку - 100%.

Шансы турецкого "Галатасарая" на участие в плей-офф составляют 93%, прямой выход в 1/8 финала - 4%.

Отметим, что у "Карабаха" остались домашние игры с "Аяксом" и "Айнтрахтом" (Франкфурт), а также выездной матч с "Ливерпулем". После пяти туров команда с семью очками занимает 19-е место в группе.

İdman.Biz