АФФА наказала игроков, тренеров и представителя клуба за оскорбления судей

АФФА наказала футболистов, тренеров и представителя клуба за оскорбления судей.

Как сообщает İdman.Biz, соответствующее решение было принято на заседании Дисциплинарного комитета организации.

В Региональной лиге АФФА за оскорбление арбитров наказаны представитель клуба "Реал" Нахид Самедов, игрок "Ширвановки" Логман Джамирзаев, который дисквалифицирован на четыре матча, а также игрок "Нахчывана" Абдул Абдулов, дисквалифицированный на пять матчей.

В Лиге U-13 также были наказаны два тренера за аналогичные нарушения. Главный тренер команды ICBFA Захид Мамедов и тренер "Гаджигабула" Худат Исрафилов получили дисквалификацию на четыре матча.

İdman.Biz