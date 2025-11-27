Главный тренер "Шахтера" призвал мировых лидеров прекратить войны - ВИДЕО

"Сейчас детям живется очень тяжело. Дети могли бы мечтать о Марсе и других планетах. Сейчас не время для войны".

Как сообщает İdman.Biz, об этом главный тренер украинского "Шахтера" Арда Туран заявил во время пресс-конференции перед матчем с "Шемрок Роверс" в Лиге конференций УЕФА, отвечая на вопрос журналиста о сложностях работы главным тренером в Украине.

Он обратился к мировым лидерам на пресс-конференции.

"Я очень уважаю украинский народ. Когда я туда приехал, были бомбардировки. Дроны для украинцев уже не проблема. Если бы меня спросили, я бы перечислил 100 негативных вещей, но я уже меняю свою точку зрения из-за этих людей. Отсюда я хочу обратиться к мировым лидерам. Это может быть Трамп, может быть Путин, может быть Эрдоган, может быть Зеленский... Если вы проведете один день в Киеве, может быть, тогда мы сможем поговорить о футболе. Я люблю и украинский народ, и моих игроков. Я здесь для них, и я считаю весь украинский народ своей семьей", - сказал он.

Отметим, что матч "Шемрок Роверс" - "Шахтер Донецк" в рамках Лиги конференций УЕФА начнется сегодня в 23:59 по бакинскому времени.

İdman.Biz