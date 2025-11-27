Вагиф Садыхов: "Главное, чтобы "Нефтчи" вернул свою былую мощь"

Председатель Комитета тренеров АФФА Вагиф Садыхов высказался о решении отправить в отставку главного тренера "Нефтчи" Самира Аббасова.

"Работу тренера нужно оценивать по сути, но, к сожалению, результат играет решающую роль.

С точки зрения результата "Нефтчи" не находился там, где хотел быть, поэтому Самир Аббасов был отправлен в отставку. Когда тренеру дают определенное время, он способен добиться нужного результата. В качестве примера можно привести "Карабах". Все работают ради одной цели.

Если бы клуб решил расстаться с иностранным специалистом, все равно пришлось бы выплачивать компенсацию. Почему это не должно распространяться и на местного тренера? Мы живем в правовом государстве, где закон имеет большое значение. В футболе тоже нужно работать прозрачно: подписывается контракт, и необходимо соблюдать его условия. Если руководство расстается с тренером, который когда-то сделал "Нефтчи" чемпионом, значит, у него есть желание пригласить иностранного специалиста. Надеемся, что принятое решение устроит болельщиков "Нефтчи". Главное, чтобы команда как можно скорее вернула свою былую мощь", - сказал он в интервью sport24.az.

Отметим, что "Нефтчи" в XII туре Мисли Премьер-лиги проиграл дома "Имишли" со счетом 2:3 и занимает восьмое место в таблице, набрав 15 очков.

İdman.Biz