Команды "Шамахы" и "Сумгайыт Сити" получили технические поражения

Команда "Шамахы", выступающая в Молодежной лиге АФФА, получила техническое поражение (0:3).

Как передает İdman.Biz, такое решение было принято на заседании Дисциплинарного комитета АФФА после нарушения шамахинцами лимита в матче против "Карабаха": в стартовом составе клуба должны были находиться пять игроков 2007 года рождения.

В Лиге U-13 аналогичное решение было вынесено в отношении "Сумгайыт Сити". Команда из Сумгайыта не успела выйти на поле в установленное время на матч против "Мехелле ушаглары", в результате чего ей было засчитано поражение со счетом 0:3.

İdman.Biz