Фермин Лопес выбыл на две недели из‑за травмы

Испанский полузащитник "Барселоны" Фермин Лопес получил повреждение, сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс‑службу клуба.

Отмечается, что 22‑летний хавбек получил незначительную травму камбаловидной мышцы правой ноги. Предполагаемые сроки восстановления составят приблизительно две недели.

Отмечается, что другой полузащитник "сине‑гранатовых" Педри приступил к тренировкам в общей группе. 23‑летний испанец получил разрыв подколенного сухожилия в конце октября.

В текущем сезоне Фермин сыграл в 13 матчах за "Барселону", в которых забил семь мячей и отдал четыре голевые передачи. Педри также провел 13 матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи.

