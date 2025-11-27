Футболист "Реала" вышел на поле несмотря на смерть дедушки - ФОТО

За день до матча у защитника "Реала" Рауля Асенсио скончался дед, однако футболист присоединился к команде и принял участие в матче, прошедшем в Греции.

Как сообщает İdman.Biz, никто из состава клуба не знал об этой тяжелой утрате в семье Асенсио.

Игрок рассказал о случившемся лишь после окончания матча в сторис на своей странице в соцсети.

По данным СМИ, главный тренер испанской команды Хаби Алонсо столкнулся с нехваткой центральных защитников, поэтому Рауль Асенсио решил не отказываться от поездки и поддержать команду. Его участие в матче оценили как пример исключительной решимости как товарищи по команде, так и болельщики.

