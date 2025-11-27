"Карабах" вошел в тройку лидеров Лиги чемпионов по одному из показателей

Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" занял третье место по количеству отборов мяча в первых пяти матчах основного этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как сообщает İdman.Biz, игроки клуба совершили 227 успешных отборов, уступив лишь двум командам.

Лидером по этому показателю стал испанский "Атлетик" с 257 отборами, вторую строчку занимает бельгийский "Юнион", на счету которого 246 отборов.

Отметим, что в V туре Лиги чемпионов "Карабах" проиграл в гостях итальянскому "Наполи" со счетом 0:2 и с семью очками занимает 19-е место в турнирной таблице.

İdman.Biz