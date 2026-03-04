Ветеран футбола Камал Гулиев повторно госпитализирован в одну из клиник Сумгайыта - ВИДЕО

Бывший полузащитник бакинского "Нефтчи" и сборной Азербайджана Камал Гулиев повторно госпитализирован в одну из клиник Сумгайыта. Ветеран азербайджанского футбола, у которого ранее был диагностирован цирроз печени, проходит очередной курс лечения при поддержке Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).

"Все анализы повторяются заново. В течение дня мне ставят капельницы, принимаю лекарства. В клинике обо мне очень хорошо заботятся. Благодарю их. Пока все идет нормально. Посмотрим, чем все закончится", — сказал Гулиев в беседе с Gol.az.

Футболист отметил, что после завершения текущего курса лечения может потребоваться операция: "Все в руках бога, может случиться и чудо. У меня был цирроз печени. Я прошел два курса лечения. Соблюдал диету, как говорили врачи. До операции я должен снова пройти лечение. В конце курса будут анализы, и тогда станет известно решение врачей. Я не теряю надежды, пусть бог поможет всем, в том числе и мне".

Особую благодарность Гулиев выразил АФФА за финансовую и моральную поддержку: "Благодарю АФФА, что взяла мое лечение на себя. Отсюда благодарю президента ассоциации, генерального секретаря и все руководство. Хорошо, что во главе азербайджанского футбола стоят такие люди. Они не забывают прошлое. А кто забывает прошлое, не может смотреть в будущее. Человек чувствует себя счастливым, когда знает, что у него есть опора. Видишь, что не зря посвятил годы азербайджанскому футболу. Потому что сегодня есть такая структура, которая тебя поддерживает, такие люди, которые не оставляют тебя одного".

Бывший полузащитник отдельно поблагодарил главного тренера сборной Азербайджана Гурбана Гурбанова и бывших партнеров по команде: "Благодарен бывшим партнерам по команде, прежде всего Гурбану Гурбанову. Они очень помогли при моем первом лечении. Гурбан Гурбанов до сегодняшнего дня не оставляет своей помощи. Он сам попросил никому этого не говорить. Но пусть некоторые невежды, подлецы, люди, с которыми мы годами ели из одной тарелки, сражались плечом к плечу, знают, что в жизни есть такие мужчины, как Гурбан".

Гулиев также упомянул тех, кто поддерживал его с первого дня: "Рамиз Мамедов, Ильхам Ядуллаев, Айхан Аббасов, Кенан Керимов, Заур Исмаилов, Вадим Василев, Ариф Асадов, Юнис Гусейнов, Руслан Абишов, клубы "Сумгайыт" и "Нефтчи" во главе с руководством были со мной с первого дня. Даже водитель "Нефтчи" интересовался мной, оказывал поддержку. Всех их обнимаю. Есть и друзья, чьи имена я могу забыть, всем им благодарю. Потому что сейчас я не в том состоянии. Кто-то может вылететь из памяти".

В то же время ветеран не скрыл, что в трудный момент некоторые люди отвернулись от него: "Возможно, бог испытывает меня, проверяет в этом мире лживых друзей. Друзья и товарищи познаются в беде. Мужчины проявляются в трудный день. А негодяи убегают и прячутся. Действительно, эти слова очень правильные. Поэтому есть люди, для которых я все делал, даже дом отдал, которые оставили меня в беде. Футбольная общественность и так хорошо знает их. Но пусть я не буду называть их имена, пусть останется секретом. Мне стыдно говорить об этом, называть их имена, а им хоть бы что. Думаю, я с достоинством выйду из этого испытания. Верю, что пройду этот тест ради этих людей".