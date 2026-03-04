4 Марта 2026
RU

Ветеран футбола Камал Гулиев повторно госпитализирован в одну из клиник Сумгайыта - ВИДЕО

Азербайджанский футбол
Новости
4 Марта 2026 14:58
9
Ветеран футбола Камал Гулиев повторно госпитализирован в одну из клиник Сумгайыта - ВИДЕО

Бывший полузащитник бакинского "Нефтчи" и сборной Азербайджана Камал Гулиев повторно госпитализирован в одну из клиник Сумгайыта. Ветеран азербайджанского футбола, у которого ранее был диагностирован цирроз печени, проходит очередной курс лечения при поддержке Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).

"Все анализы повторяются заново. В течение дня мне ставят капельницы, принимаю лекарства. В клинике обо мне очень хорошо заботятся. Благодарю их. Пока все идет нормально. Посмотрим, чем все закончится", — сказал Гулиев в беседе с Gol.az.

Футболист отметил, что после завершения текущего курса лечения может потребоваться операция: "Все в руках бога, может случиться и чудо. У меня был цирроз печени. Я прошел два курса лечения. Соблюдал диету, как говорили врачи. До операции я должен снова пройти лечение. В конце курса будут анализы, и тогда станет известно решение врачей. Я не теряю надежды, пусть бог поможет всем, в том числе и мне".

Особую благодарность Гулиев выразил АФФА за финансовую и моральную поддержку: "Благодарю АФФА, что взяла мое лечение на себя. Отсюда благодарю президента ассоциации, генерального секретаря и все руководство. Хорошо, что во главе азербайджанского футбола стоят такие люди. Они не забывают прошлое. А кто забывает прошлое, не может смотреть в будущее. Человек чувствует себя счастливым, когда знает, что у него есть опора. Видишь, что не зря посвятил годы азербайджанскому футболу. Потому что сегодня есть такая структура, которая тебя поддерживает, такие люди, которые не оставляют тебя одного".

Бывший полузащитник отдельно поблагодарил главного тренера сборной Азербайджана Гурбана Гурбанова и бывших партнеров по команде: "Благодарен бывшим партнерам по команде, прежде всего Гурбану Гурбанову. Они очень помогли при моем первом лечении. Гурбан Гурбанов до сегодняшнего дня не оставляет своей помощи. Он сам попросил никому этого не говорить. Но пусть некоторые невежды, подлецы, люди, с которыми мы годами ели из одной тарелки, сражались плечом к плечу, знают, что в жизни есть такие мужчины, как Гурбан".

Гулиев также упомянул тех, кто поддерживал его с первого дня: "Рамиз Мамедов, Ильхам Ядуллаев, Айхан Аббасов, Кенан Керимов, Заур Исмаилов, Вадим Василев, Ариф Асадов, Юнис Гусейнов, Руслан Абишов, клубы "Сумгайыт" и "Нефтчи" во главе с руководством были со мной с первого дня. Даже водитель "Нефтчи" интересовался мной, оказывал поддержку. Всех их обнимаю. Есть и друзья, чьи имена я могу забыть, всем им благодарю. Потому что сейчас я не в том состоянии. Кто-то может вылететь из памяти".

В то же время ветеран не скрыл, что в трудный момент некоторые люди отвернулись от него: "Возможно, бог испытывает меня, проверяет в этом мире лживых друзей. Друзья и товарищи познаются в беде. Мужчины проявляются в трудный день. А негодяи убегают и прячутся. Действительно, эти слова очень правильные. Поэтому есть люди, для которых я все делал, даже дом отдал, которые оставили меня в беде. Футбольная общественность и так хорошо знает их. Но пусть я не буду называть их имена, пусть останется секретом. Мне стыдно говорить об этом, называть их имена, а им хоть бы что. Думаю, я с достоинством выйду из этого испытания. Верю, что пройду этот тест ради этих людей".

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Из Парижа в Баку: "Сабах" ведет переговоры с вратарем "ПСЖ"
12:58
Азербайджанский футбол

Из Парижа в Баку: "Сабах" ведет переговоры с вратарем "ПСЖ"

Столичный клуб вступил в диалог с 20-летним воспитанником французского гранда Билалом Лорендоном
Саша Илич: "В этом сезоне мы четыре раза встречались с "Зиря", и каждый матч проходил в равной борьбе"
3 Марта 22:46
Азербайджанский футбол

Саша Илич: "В этом сезоне мы четыре раза встречались с "Зиря", и каждый матч проходил в равной борьбе"

Главный тренер "Сумгайыта" также поздравил соперника с выходом в полуфинал
Рашад Садыхов: "Ответные кубковые матчи всегда проходят в напряженной борьбе"
3 Марта 22:10
Азербайджанский футбол

Рашад Садыхов: "Ответные кубковые матчи всегда проходят в напряженной борьбе"

Наставник "Зиря" прокомментировал победу над "Сумгайытом"
Генеральный директор "Нефтчи": "Наш клуб всегда является претендентом на чемпионство"
3 Марта 14:10
Азербайджанский футбол

Генеральный директор "Нефтчи": "Наш клуб всегда является претендентом на чемпионство"

Дженк Сюмер раскрыл детали своего прихода в клуб, стратегию развития и причины кадровых изменений
Педро Матеуш: "В Азербайджане не скучаю, любимая рядом"
3 Марта 08:10
Азербайджанский футбол

Педро Матеуш: "В Азербайджане не скучаю, любимая рядом"

Португальский вратарь "Карвана-Евлаха" вновь встретился со старыми друзьями

Сбежавший из "Кяпаза" защитник ведет переговоры с бразильским клубом
3 Марта 01:25
Азербайджанский футбол

Сбежавший из "Кяпаза" защитник ведет переговоры с бразильским клубом

Джефферсон Бенту решил продолжить карьеру в Бразилии

Самое читаемое

Кто может заменить Иран на ЧМ-2026 по футболу: два возможных варианта – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО
2 Марта 14:10
Мировой футбол

Кто может заменить Иран на ЧМ-2026 по футболу: два возможных варианта – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО

ФИФА оставляет за собой право определить нового участника в случае отказа сборной Ирана
Большой шлем в Ташкенте: Кянан Насибов завоевал "золото" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
1 Марта 18:41
Дзюдо

Большой шлем в Ташкенте: Кянан Насибов завоевал "золото" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Азербайджанский дзюдоист триумфально завершил турнир

Нихат Мамедли завоевал "золото" рейтингового турнира в Албании - ОБНОВЛЕНО
1 Марта 23:16
Борьба

Нихат Мамедли завоевал "золото" рейтингового турнира в Албании - ОБНОВЛЕНО

Нихад Гулузаде довольствовался "серебром"
"Карабах" и "Сабах" выдали безумный матч с шестью забитыми мячами - ОБНОВЛЕНО - ФОТО/ВИДЕО
1 Марта 21:05
Азербайджанский футбол

"Карабах" и "Сабах" выдали безумный матч с шестью забитыми мячами - ОБНОВЛЕНО - ФОТО/ВИДЕО

"Скакуны" отыгрались с 0:3