"Карабах" и "Галатасарай" заинтересовались одним нападающим

Футбольный клуб "Карабах" может усилить линию атаки новым нападающим.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Goal.kz, агдамский клуб проявляет интерес к форварду казахстанского "Хан-Тенгри" Гусейну Гамбарову.

По информации источника, на игрока также претендует турецкий "Галатасарай". Отмечается, что между сторонами уже идут переговоры.

При этом футболист пока не достиг совершеннолетия, поэтому рассматривается вариант, при котором он продолжит выступать в Казахстане до определенного времени.

Отметим, что Гамбаров ранее был признан лучшим нападающим Алматинской лиги.

