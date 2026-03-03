Рашад Садыхов: "Ответные кубковые матчи всегда проходят в напряженной борьбе"

Главный тренер "Зиря" Рашад Садыхов прокомментировал победу над "Сумгайытом" (2:0, первый матч — 0:0) в четвертьфинале Бизон Кубка Азербайджана по футболу, сообщает İdman.Biz.

"Это была важная игра. Ответные кубковые матчи всегда проходят в напряженной борьбе, где уже нет возможности исправлять ошибки. Мы ощущали давление, но благодарен игрокам — они проявили профессионализм. Впереди решающий этап чемпионата и Кубка, где потребуется еще больше усилий.

Все встречи с "Сумгайытом" получились похожими. Это команда с сильной атакой, поэтому нашей задачей было победить, не позволив сопернику забить. Мы и сами могли уступить. Желаю им удачи.

Полуфинал с "Туран-Товузом"? Все знают силу этой команды. Однако впереди их ответный матч с "Кяпазом", после которого можно будет говорить об этом", — заявил Садыхов.