Педро Матеуш: "В Азербайджане не скучаю, любимая рядом"

Голкипер футбольного клуба "Карван-Евлаха" Педро Матеуш признался, что чувствует себя комфортно в Азербайджане и не испытывает ностальгии по родине.

Как сообщает İdman.Biz, португальский вратарь рассказал, что в нашей стране ему удалось вновь встретиться с бывшими партнерами по юношеским командам.

"Здесь я совсем не чувствую себя одиноким и не скучаю. Со мной моя девушка, а во время матчей я вижу друзей, которых знаю много лет", -цитирует слова Матеуша sportinfo.az.

По его словам, в чемпионате Азербайджана выступают сразу несколько футболистов, с которыми он пересекался в Португалии. "Например, с Жорже Силвой из "Туран Товуза" мы играли вместе в "Лейшоэш", когда нам было по 17-18 лет. Потом он перешел в "Спортинг", а я остался. С Диогу Вердаской из "Кяпаза" выступал за U-17 "Порту". Против нападающего "Имишли" Диогу Алмейды играл как соперник", - рассказал голкипер.

Особо он выделил Пану, который ранее защищал цвета "Сабаила" и "Кяпаза". "Он рассказывал мне о местных условиях и возможностях только хорошее. После того как я сам все увидел, сомнений в его словах не осталось", - подчеркнул Матеуш.