3 Марта 2026
RU

Педро Матеуш: "В Азербайджане не скучаю, любимая рядом"

Азербайджанский футбол
Новости
3 Марта 2026 08:10
20
Педро Матеуш: "В Азербайджане не скучаю, любимая рядом"

Голкипер футбольного клуба "Карван-Евлаха" Педро Матеуш признался, что чувствует себя комфортно в Азербайджане и не испытывает ностальгии по родине.

Как сообщает İdman.Biz, португальский вратарь рассказал, что в нашей стране ему удалось вновь встретиться с бывшими партнерами по юношеским командам.

"Здесь я совсем не чувствую себя одиноким и не скучаю. Со мной моя девушка, а во время матчей я вижу друзей, которых знаю много лет", -цитирует слова Матеуша sportinfo.az.

По его словам, в чемпионате Азербайджана выступают сразу несколько футболистов, с которыми он пересекался в Португалии. "Например, с Жорже Силвой из "Туран Товуза" мы играли вместе в "Лейшоэш", когда нам было по 17-18 лет. Потом он перешел в "Спортинг", а я остался. С Диогу Вердаской из "Кяпаза" выступал за U-17 "Порту". Против нападающего "Имишли" Диогу Алмейды играл как соперник", - рассказал голкипер.

Особо он выделил Пану, который ранее защищал цвета "Сабаила" и "Кяпаза". "Он рассказывал мне о местных условиях и возможностях только хорошее. После того как я сам все увидел, сомнений в его словах не осталось", - подчеркнул Матеуш.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Сбежавший из "Кяпаза" защитник ведет переговоры с бразильским клубом
01:25
Азербайджанский футбол

Сбежавший из "Кяпаза" защитник ведет переговоры с бразильским клубом

Джефферсон Бенту решил продолжить карьеру в Бразилии
Матч "Зиря" - "Сумгайыт" обслужит рефери ФИФА
00:31
Азербайджанский футбол

Матч "Зиря" - "Сумгайыт" обслужит рефери ФИФА

Ответная встреча 1/4 финала Кубка Азербайджана состоится 3 марта

В АФФА поддержали судью, назначившего пенальти в ворота "Нефтчи" - ВИДЕО
2 Марта 21:57
Азербайджанский футбол

В АФФА поддержали судью, назначившего пенальти в ворота "Нефтчи" - ВИДЕО

Рагим Гасанов оценил спорные эпизоды 22-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу

Форвард "Кяпаза": "Мы можем пройти дальше"
2 Марта 21:14
Азербайджанский футбол

Форвард "Кяпаза": "Мы можем пройти дальше"

Луис Пачу настроен отыграться в ответном матче с "Туран Товуз"

Нападающий "Сабаха": "О судьях говорить не буду, не хочу быть наказанным"
2 Марта 18:30
Азербайджанский футбол

Нападающий "Сабаха": "О судьях говорить не буду, не хочу быть наказанным"

Джой-Лэнс Микелс прокомментировал драматичную ничью с "Карабахом" и свою роль в чемпионской гонке

"Карабах" и "Сабах" выдали безумный матч с шестью забитыми мячами - ОБНОВЛЕНО - ФОТО/ВИДЕО
1 Марта 21:05
Азербайджанский футбол

"Карабах" и "Сабах" выдали безумный матч с шестью забитыми мячами - ОБНОВЛЕНО - ФОТО/ВИДЕО

"Скакуны" отыгрались с 0:3

Самое читаемое

Кто может заменить Иран на ЧМ-2026 по футболу: два возможных варианта – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО
2 Марта 14:10
Мировой футбол

Кто может заменить Иран на ЧМ-2026 по футболу: два возможных варианта – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО

ФИФА оставляет за собой право определить нового участника в случае отказа сборной Ирана
Большой шлем в Ташкенте: Кянан Насибов завоевал "золото" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
1 Марта 18:41
Дзюдо

Большой шлем в Ташкенте: Кянан Насибов завоевал "золото" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Азербайджанский дзюдоист триумфально завершил турнир

Бросок азербайджанского баскетболиста вызвал бурю обсуждений в соцсетях – ВИДЕО
28 Февраля 15:32
Баскетбол

Бросок азербайджанского баскетболиста вызвал бурю обсуждений в соцсетях – ВИДЕО

Бросок был совершен в середине второго матча на последних секундах атаки
Нихат Мамедли завоевал "золото" рейтингового турнира в Албании - ОБНОВЛЕНО
1 Марта 23:16
Борьба

Нихат Мамедли завоевал "золото" рейтингового турнира в Албании - ОБНОВЛЕНО

Нихад Гулузаде довольствовался "серебром"