Нападающий "Сабаха": "О судьях говорить не буду, не хочу быть наказанным"

Джой-Лэнс Микелс прокомментировал ничью в матче 22-го тура Премьер-лиги Азербайджана между "Карабахом" и "Сабахом", завершившемся со счетом 3:3.

Как сообщает İdman.Biz, одним из главных героев встречи стал форвард гостей Джой-Лэнс Микелс, который на 61-й минуте забил третий мяч своей команды и с 10 голами вышел в единоличные лидеры бомбардирской гонки. После игры 31-летний нападающий поделился эмоциями.

"Это был очень эмоциональный матч. Думаю, на протяжении 70 минут мы играли очень хорошо. Вели 3:0 и контролировали ход встречи. Но затем немного упустили нити игры. Мы знаем, какого уровня команда "Карабах" - с опытом Лиги чемпионов и высокими стандартами. К сожалению, пришлось довольствоваться ничьей. Но для всего Азербайджана это был зрелищный матч. Настоящее дерби, где мелкие детали решают все", - цитирует слова Микелса sportnet.az.

Отвечая на вопрос о потере концентрации, форвард признался: "Трудно точно сказать, потому что на поле все происходит очень быстро. Первый гол был после рикошета, второй - немного удачный удар Кевина Медины. В футболе такое случается. Нужно пересмотреть игру и провести детальный анализ. В целом матч был очень качественным, но упустить преимущество 3:0 - это, конечно, разочарование. Тем не менее мы остаемся лидерами чемпионата и продолжаем идти вперед".

Микелс также выразил уверенность в борьбе за титул: "Да, конечно, мы верим в свои шансы. Такая игра против "Карабаха" показывает, что мы можем побеждать. Впереди еще 10-11 матчей. Будет сложно, но мы будем двигаться шаг за шагом".

Говоря о судействе, нападающий был сдержан: "О судьях много говорить не буду, потому что не хочу быть наказанным. Рефери Турал Гурбанов старался сделать все возможное, но, думаю, этого оказалось недостаточно. Возможно, этот матч был для него немного слишком большим. Но теперь это уже в прошлом".