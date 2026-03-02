В АФФА поддержали судью, назначившего пенальти в ворота "Нефтчи" - ВИДЕО

Председатель Судейского комитета АФФА Рагим Гасанов прокомментировал спорные моменты матчей 22-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает İdman.Biz, Гасанов оценил эпизоды в матчах "Сабах" - "Карабах" (3:3), "Кяпаз" - "Сумгайыт" (3:0), "Шамахы" - "Нефтчи" (2:2), "Габала" - "Карван Евлах" (1:1) и "Туран Товуз" - "Имишли" (0:0).

Особое внимание было уделено спорному пенальти в матче "Шамахы" - "Нефтчи", назначенному в ворота бакинского клуба. По словам главы комитета, арбитр Камранбек Рагимов принял верное решение, назначив одиннадцатиметровый удар.

Таким образом, в АФФА подтвердили корректность действий судейской бригады в одном из самых обсуждаемых эпизодов тура.