2 Марта 2026
RU

В АФФА поддержали судью, назначившего пенальти в ворота "Нефтчи" - ВИДЕО

Азербайджанский футбол
Новости
2 Марта 2026 21:57
24
В АФФА поддержали судью, назначившего пенальти в ворота "Нефтчи" - ВИДЕО

Председатель Судейского комитета АФФА Рагим Гасанов прокомментировал спорные моменты матчей 22-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает İdman.Biz, Гасанов оценил эпизоды в матчах "Сабах" - "Карабах" (3:3), "Кяпаз" - "Сумгайыт" (3:0), "Шамахы" - "Нефтчи" (2:2), "Габала" - "Карван Евлах" (1:1) и "Туран Товуз" - "Имишли" (0:0).

Особое внимание было уделено спорному пенальти в матче "Шамахы" - "Нефтчи", назначенному в ворота бакинского клуба. По словам главы комитета, арбитр Камранбек Рагимов принял верное решение, назначив одиннадцатиметровый удар.

Таким образом, в АФФА подтвердили корректность действий судейской бригады в одном из самых обсуждаемых эпизодов тура.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Форвард "Кяпаза": "Мы можем пройти дальше"
21:14
Азербайджанский футбол

Форвард "Кяпаза": "Мы можем пройти дальше"

Луис Пачу настроен отыграться в ответном матче с "Туран Товуз"

Нападающий "Сабаха": "О судьях говорить не буду, не хочу быть наказанным"
18:30
Азербайджанский футбол

Нападающий "Сабаха": "О судьях говорить не буду, не хочу быть наказанным"

Джой-Лэнс Микелс прокомментировал драматичную ничью с "Карабахом" и свою роль в чемпионской гонке

"Карабах" и "Сабах" выдали безумный матч с шестью забитыми мячами - ОБНОВЛЕНО - ФОТО/ВИДЕО
1 Марта 21:05
Азербайджанский футбол

"Карабах" и "Сабах" выдали безумный матч с шестью забитыми мячами - ОБНОВЛЕНО - ФОТО/ВИДЕО

"Скакуны" отыгрались с 0:3
Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" и "Имишли" разошлись миром - ОБНОВЛЕНО
1 Марта 18:28
Азербайджанский футбол

Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" и "Имишли" разошлись миром - ОБНОВЛЕНО

Матч проходил на "Азерсун Арене"

Бахлул Мустафазаде перенес операцию
1 Марта 16:57
Азербайджанский футбол

Бахлул Мустафазаде перенес операцию

Защитник "Карабаха" выбыл на несколько недель

"Нефтчи" сделал жесткое заявление по судейству в Премьер-лиге Азербайджана
1 Марта 16:16
Азербайджанский футбол

"Нефтчи" сделал жесткое заявление по судейству в Премьер-лиге Азербайджана

Клуб открыто выразил недовольство большим количеством судейских ошибок

Самое читаемое

Кто может заменить Иран на ЧМ-2026 по футболу: два возможных варианта – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО
14:10
Мировой футбол

Кто может заменить Иран на ЧМ-2026 по футболу: два возможных варианта – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО

ФИФА оставляет за собой право определить нового участника в случае отказа сборной Ирана
Большой шлем в Ташкенте: Кянан Насибов завоевал "золото" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
1 Марта 18:41
Дзюдо

Большой шлем в Ташкенте: Кянан Насибов завоевал "золото" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Азербайджанский дзюдоист триумфально завершил турнир

Бросок азербайджанского баскетболиста вызвал бурю обсуждений в соцсетях – ВИДЕО
28 Февраля 15:32
Баскетбол

Бросок азербайджанского баскетболиста вызвал бурю обсуждений в соцсетях – ВИДЕО

Бросок был совершен в середине второго матча на последних секундах атаки
Нихат Мамедли завоевал "золото" рейтингового турнира в Албании - ОБНОВЛЕНО
1 Марта 23:16
Борьба

Нихат Мамедли завоевал "золото" рейтингового турнира в Албании - ОБНОВЛЕНО

Нихад Гулузаде довольствовался "серебром"