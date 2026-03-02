2 Марта 2026
Форвард "Кяпаза": "Мы можем пройти дальше"

2 Марта 2026 21:14
Футболист "Кяпаза" Луис Пачу поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Кубка Азербайджана против "Туран Товуз".

Как сообщает İdman.Biz, бразильский легионер заявил, что команда намерена побороться за выход в следующий раунд.

"Мы можем выйти в следующий этап, и будем бороться за это", - цитирует слова Пачу futbolinfo.az.

Напомним, первый матч завершился победой "Туран Товуз" со счетом 1:0. Ответная встреча состоится 5 марта.

Пачу также прокомментировал недавнюю победу в Премьер-лиге над "Сумгайытом" (3:0), где он оформил дубль. "Команда всегда играет на победу, и этот матч не стал исключением. Мы много работали и увидели результат своих усилий", - отметил он.

Форвард подчеркнул, что сосредоточен на помощи команде. "Я сфокусирован на том, чтобы приносить пользу. Чувствую себя хорошо и вместе с партнерами постараюсь сохранить наш игровой уровень. Верю, что у нас получится".

По словам Пачу, успех положительно влияет на атмосферу в коллективе. "Победа всегда придает уверенности любой команде. Последний матч добавил нам самообладания, и мы постараемся сохранить этот настрой", - заключил бразилец.

İdman.Biz
