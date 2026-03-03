Матч "Зиря" - "Сумгайыт" обслужит рефери ФИФА

Определена судейская бригада на ответный матч 1/4 финала Кубка Азербайджана между "Зиря" и "Сумгайытом".

Как сообщает İdman.Biz, встречу обслужит рефери ФИФА Эльчин Масиев. Его ассистентами назначены Эльшад Абдуллаев и Парвин Талыбов. Четвертым арбитром будет Рауф Джабаров.

За работу системы VAR отвечает Турал Гурбанов, ассистент VAR - Асиман Азизли. Инспектором матча назначен Рахим Гасанов, представителем АФФА - Мамедали Мамедов.

Матч состоится 3 марта в 19:00 на стадионе спортивного комплекса "Зиря". Напомним, первая встреча между командами завершилась безголевой ничьей.