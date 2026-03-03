Сбежавший из "Кяпаза" защитник ведет переговоры с бразильским клубом

Защитник "Кяпаза" Джефферсон Бенту решил продолжить карьеру в Бразилии и не намерен возвращаться в Азербайджан.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на бразильские СМИ, 23-летний футболист начал переговоры с клубом "Аваи".

Права на игрока принадлежат португальскому "Портимоненсе", который в начале сезона отдал его в аренду "Кяпазу" сроком на один год. Однако во время зимней паузы Бенту отправился на родину и обратно в Азербайджан не вернулся.

Защитник проинформировал руководство гянджинского клуба о том, что его супруга не хочет возвращаться в Азербайджан. По словам футболиста, его жена не чувствует себя счастливой в стране, в связи с чем семья приняла решение не возвращаться.

Поскольку арендное соглашение действует до конца сезона, "Кяпаз" направил официальную жалобу в ФИФА.