Генеральный директор "Нефтчи": "Наш клуб всегда является претендентом на чемпионство"

Генеральный директор бакинского "Нефтчи" раскрыл детали своего прихода в клуб, стратегию развития и причины кадровых изменений. Турецкий менеджер признался, что изначально не планировал переезжать в Азербайджан.

"У меня были знакомства еще со времен работы в "Бешикташе". В мои планы не входило приезжать сюда. Но после нескольких разговоров я услышал идеи и планы людей из Наблюдательного совета клуба, и это меня взволновало. У меня был опыт в маркетинге, управлении и академии, поэтому я приехал в эту страну и с честью принял должность", — отметил Сюмер в интервью Footballpress.az.

Сюмер отметил: "Я с детства болею за "Бешикташ". Меня привлекло то, что цвета "Нефтчи" тоже черно-белые. Оба клуба являются народными командами".

Касательно инфраструктурных задач он заявил: "Обновление инфраструктуры и работа в академиях были первоочередными задачами. Мы сделали серьезные шаги для ввода нашей базы в эксплуатацию: первый этаж — для футбольной команды, второй — для администрации и технического штаба, третий этаж функционирует как отель. Мы хотим сделать отелем и четвертый этаж".

Отвечая на вопрос о смене тренера и целях на сезон, Сюмер был категоричен: "Есть свет в конце туннеля. Наши планы с начала сезона строились именно вокруг этого. В некоторых матчах мы были очень близки к победе. Благодаря изменению настроения в команде удалось установить доминирование и прессингующую игру. Мы уже строим планы на лето, наша цель — завоевать путевку в еврокубки. "Нефтчи" всегда является претендентом на чемпионство, но мы должны с уважением относиться к соперникам. Наша цель — играть в финалах, но без подготовки невозможно достичь результата".

Расставание с Самиром Аббасовым гендиректор описал так: "У нас состоялся искренний разговор, проблем не возникло. Мы предоставили ему состав, с которым он хотел сделать команду чемпионом. Не получилось, и мы расстались. Все было решено согласно условиям контракта".

Выбор текущего наставника он обосновал стилем: "Кандидатов было много. Мы искали тренера, который любит "аппетитный футбол" и ставит во главу угла доминирующую команду. Юрий Вернидуб соответствует этим критериям и посвящает команде по 13–14 часов в сутки".

Особое внимание Сюмер уделил Венсану Абубакару: "Я играл роль в его трансфере в "Бешикташ". Я знал, что и здесь он сможет изменить ситуацию. Он забил два гола, уважительно относится к своей работе и партнерам по команде, проводит дополнительные тренировки. Он хороший пример для молодых игроков. Привезенный нами из Бельгии в академию Мамади Диавара тоже вдохновлен его влиянием".

Касательно судейства и академии директор добавил: "Судейские ошибки — часть футбола. Важно терпеливо решать их. У нас тесное общение с АФФА, там работают опытные люди, желающие повысить уровень азербайджанского футбола".

Говоря о развитии молодежи, он отметил: "Сейчас у нас есть 4 открытых и 1 закрытое поле, но этого недостаточно. Для новой модели академии нужны дополнительные поля. Ведутся переговоры по двум локациям. Наша цель — обеспечить детям хорошие условия для спорта и учебы. Но судьба молодежных команд зависит от АФФА".