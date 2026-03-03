Саша Илич: "В этом сезоне мы четыре раза встречались с "Зиря", и каждый матч проходил в равной борьбе"

Главный тренер "Сумгайыта" Саша Илич прокомментировал поражение от "Зиря" (0:2, первый матч — 0:0) в четвертьфинале Бизон Кубка Азербайджана по футболу, сообщает İdman.Biz.

"Прежде всего поздравляю "Зиря". Кубковые матчи всегда складываются непросто. В первом тайме мы выглядели хорошо, однако затем допустили ошибки, которые привели к пропущенным мячам. Удаление Нинковича нарушило наши планы. Мы многого от него ожидаем — возможно, у него есть психологические трудности, и пока он не оправдывает оказанное доверие.

С дисциплиной в команде проблем нет, футболисты старались выполнять установку. Мы хорошо начали сезон, но затем уровень игры снизился. Будем работать над тем, чтобы прибавить.

В этом сезоне мы четыре раза встречались с "Зиря", и каждый матч проходил в равной борьбе. Это сильная команда. Если говорить о еврокубках, то нам будет сложно — мы сильно отстаем", — заявил Илич.