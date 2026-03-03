3 Марта 2026
RU

Саша Илич: "В этом сезоне мы четыре раза встречались с "Зиря", и каждый матч проходил в равной борьбе"

Азербайджанский футбол
Новости
3 Марта 2026 22:46
14
Саша Илич: "В этом сезоне мы четыре раза встречались с "Зиря", и каждый матч проходил в равной борьбе"

Главный тренер "Сумгайыта" Саша Илич прокомментировал поражение от "Зиря" (0:2, первый матч — 0:0) в четвертьфинале Бизон Кубка Азербайджана по футболу, сообщает İdman.Biz.

"Прежде всего поздравляю "Зиря". Кубковые матчи всегда складываются непросто. В первом тайме мы выглядели хорошо, однако затем допустили ошибки, которые привели к пропущенным мячам. Удаление Нинковича нарушило наши планы. Мы многого от него ожидаем — возможно, у него есть психологические трудности, и пока он не оправдывает оказанное доверие.

С дисциплиной в команде проблем нет, футболисты старались выполнять установку. Мы хорошо начали сезон, но затем уровень игры снизился. Будем работать над тем, чтобы прибавить.

В этом сезоне мы четыре раза встречались с "Зиря", и каждый матч проходил в равной борьбе. Это сильная команда. Если говорить о еврокубках, то нам будет сложно — мы сильно отстаем", — заявил Илич.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Рашад Садыхов: "Ответные кубковые матчи всегда проходят в напряженной борьбе"
22:10
Азербайджанский футбол

Рашад Садыхов: "Ответные кубковые матчи всегда проходят в напряженной борьбе"

Наставник "Зиря" прокомментировал победу над "Сумгайытом"
Генеральный директор "Нефтчи": "Наш клуб всегда является претендентом на чемпионство"
14:10
Азербайджанский футбол

Генеральный директор "Нефтчи": "Наш клуб всегда является претендентом на чемпионство"

Дженк Сюмер раскрыл детали своего прихода в клуб, стратегию развития и причины кадровых изменений
Педро Матеуш: "В Азербайджане не скучаю, любимая рядом"
08:10
Азербайджанский футбол

Педро Матеуш: "В Азербайджане не скучаю, любимая рядом"

Португальский вратарь "Карвана-Евлаха" вновь встретился со старыми друзьями

Сбежавший из "Кяпаза" защитник ведет переговоры с бразильским клубом
01:25
Азербайджанский футбол

Сбежавший из "Кяпаза" защитник ведет переговоры с бразильским клубом

Джефферсон Бенту решил продолжить карьеру в Бразилии
Матч "Зиря" - "Сумгайыт" обслужит рефери ФИФА
00:31
Азербайджанский футбол

Матч "Зиря" - "Сумгайыт" обслужит рефери ФИФА

Ответная встреча 1/4 финала Кубка Азербайджана состоится 3 марта

В АФФА поддержали судью, назначившего пенальти в ворота "Нефтчи" - ВИДЕО
2 Марта 21:57
Азербайджанский футбол

В АФФА поддержали судью, назначившего пенальти в ворота "Нефтчи" - ВИДЕО

Рагим Гасанов оценил спорные эпизоды 22-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу

Самое читаемое

Кто может заменить Иран на ЧМ-2026 по футболу: два возможных варианта – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО
2 Марта 14:10
Мировой футбол

Кто может заменить Иран на ЧМ-2026 по футболу: два возможных варианта – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО

ФИФА оставляет за собой право определить нового участника в случае отказа сборной Ирана
Большой шлем в Ташкенте: Кянан Насибов завоевал "золото" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
1 Марта 18:41
Дзюдо

Большой шлем в Ташкенте: Кянан Насибов завоевал "золото" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Азербайджанский дзюдоист триумфально завершил турнир

Нихат Мамедли завоевал "золото" рейтингового турнира в Албании - ОБНОВЛЕНО
1 Марта 23:16
Борьба

Нихат Мамедли завоевал "золото" рейтингового турнира в Албании - ОБНОВЛЕНО

Нихад Гулузаде довольствовался "серебром"
"Карабах" и "Сабах" выдали безумный матч с шестью забитыми мячами - ОБНОВЛЕНО - ФОТО/ВИДЕО
1 Марта 21:05
Азербайджанский футбол

"Карабах" и "Сабах" выдали безумный матч с шестью забитыми мячами - ОБНОВЛЕНО - ФОТО/ВИДЕО

"Скакуны" отыгрались с 0:3