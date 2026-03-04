АФФА провела встречу в академии "Араз-Нахчывана"

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) провела рабочую встречу в академии клуба "Араз-Нахчыван", посвященную развитию детского футбола в регионе.

Как сообщает İdman.Biz, визит состоялся в рамках программы "Анализ потребностей и поддержка развития академий", которая реализуется в соответствии со стратегией АФФА по развитию детско-юношеского футбола.

Во время встречи представители федерации провели обсуждение с директором академии Сакитом Рзаевым. Стороны рассмотрели текущую деятельность академии и перспективы ее дальнейшего развития.

Участники встречи обсудили инфраструктурные возможности академии, потенциал проведения регулярных соревнований в Нахчыванском регионе, модель работы по возрастным группам, организацию тренировочного процесса и методологические подходы.

Отдельное внимание уделили роли академии в развитии регионального футбола, а также долгосрочному видению развития и структурированию работы.

Участники встречи отметили, что в Нахчыване существует значительный интерес к футболу и потенциал для его дальнейшего развития.

Стороны договорились о поэтапном совершенствовании деятельности академии, развитии управленческих и программных механизмов, а также подготовке долгосрочного плана развития.

Отметим, что визиты в академии регионов являются частью продолжающегося процесса по формированию единой и устойчивой системы футбольных академий в стране.