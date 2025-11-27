Вратарь сборной Казахстана принял участие в национальной игре "Кок бору" - ВИДЕО

Вратарь сборной Казахстана и клуба "Астана" Мухаммеджан Сейсен проводит отпуск на родине, в Жамбылской области.

Как сообщает İdman.Biz, 26-летний голкипер принял участие в соревнованиях "Кок бору" вместе с местной молодежью.

Видео с мероприятия вызвало интерес у футбольных болельщиков и всех, кто интересуется историей Казахстана.

Отметим, что "Кок бору" - это национальный вид спорта, основанный на древних традициях тюркских народов. Он берет свое начало от охоты на волков в степи. Древние тюрки использовали эту игру во время войн, чтобы оставшиеся дома юноши сохраняли боевые навыки и мастерство верховой езды. Сегодня "Кок бору" продолжает активно практиковаться в Кыргызстане и Казахстане.

İdman.Biz