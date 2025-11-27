"Аякс" хочет избавиться от ненавистного нуля в матче с “Карабахом” в Баку

Амстердамцы остаются без набранных очков в Лиге чемпионов и рассматривают предстоящий матч в Баку против агдамского “Карабаха” как одну из возможностей набрать первые баллы.

Как передает İdman.Biz, амстердамский клуб в минувшем V туре основного этапа ЛЧ на своем поле проиграл португальской “Бенфике” (0:2) и остается единственной командой турнира, которая еще не набрала очков, замыкая турнирную таблицу.

В "Аяксе" не скрывают, что цель на ближайший выезд в Баку проста: наконец набрать первые очки в нынешней Лиге чемпионов. Об этом, в частности, заявил исполняющий обязанности главного тренера “Аякса” Фред Грим.

"Мы хотим избавиться от этого ненавистного нуля. Сейчас перестраиваем команду и надеемся, что в ближайших матчах это даст свои плоды”, - цитируют Грима нидерландские СМИ.

Матч "Карабах" – "Аякс" состоится 10 декабря на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку и начнется в 21:45 по бакинскому времени. В Нидерландах ожидают, что амстердамский клуб в столице Азербайджана поддержат порядка 1,4 тыс. болельщиков.

Напомним, “Карабах” в пятом туре ЛЧ на выезде уступил итальянскому “Наполи” (0:2) и с семью очками располагается на 19-м месте. Предстоящий матч с “Аяксом” может стать решающим для команды Гурбана Гурбанова с точки зрения борьбы за попадание в топ-24, дающей путевку в стадию плей-офф.

Теймур Тушиев

İdman.Biz