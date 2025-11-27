Фанаты "Фламенго" прорвались в клубный автобус перед финалом Кубка Либертадорес - ВИДЕО

Тысячи болельщиков "Фламенго" устроили настоящий хаос во время проводов команды на финал Кубка Либертадорес в Рио-де-Жанейро.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на местную прессу, фанаты пробрались в клубный автобус через люки на крыше, обнимались с игроками, фотографировались и даже снимали с футболистов майки.

После визита болельщиков игрок команды Жоржиньо остался в автобусе немного шокированным - он находился голый по пояс.

Ранее "Фламенго" направил обращение в ООН с просьбой признать клуб и его фанатов отдельной нацией.

Фанаты продолжают демонстрировать необычную преданность своей команде, превращая каждое событие вокруг "Фламенго" в яркое и незабываемое шоу.

İdman.Biz