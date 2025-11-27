27 Ноября 2025
Ульви Бабаев о дебюте в молодежной сборной России: "Плохим его точно не назовешь"

Ульви Бабаев о дебюте в молодежной сборной России: "Плохим его точно не назовешь"

Полузащитник московского "Динамо" Ульви Бабаев высказался о дебюте в молодежной сборной России, сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт "Динамо".

- В ноябре ты дебютировал в молодежной сборной России. На твоем счету три гола и передача на турнире в Кыргызстане, плюс звание лучшего бомбардира. Дебют можно назвать идеальным?

- Плохим его точно не назовешь. Прекрасное начало, отличная возможность приехать в сборную, провести хороший турнир, плюс были определенные награды. Поэтому была мотивация выходить на матчи и давать результат.

- Как с командой отпраздновали завоеванный трофей?

- Порадовались после игры, в автобусе что-то спели, было весело.

Отметим, что в ноябре национальная команда России выиграла Кубок Манаса в Кыргызстане.

İdman.Biz

