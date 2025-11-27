Соперник "Карабаха" возглавил рейтинг клубов с наибольшими доходами от продаж футболистов - СПИСОК

Немецкий клуб "Айнтрахт" (Франкфурт) стал лидером по доходам от продажи футболистов в период с 2021 по 2025 год.

Как сообщает İdman.Biz, об этом говорится в рейтинге Международного центра спортивных исследований, который оценивает чистый доход клубов от трансферов игроков.

В первую пятерку также вошли английский "Брайтон" (+221 млн евро), немецкий "Штутгарт" (+178 млн евро), итальянская "Аталанта" (+150 млн евро) и португальская "Бенфика" (+147 млн евро).

Исследование показывает, что средние клубы Европы благодаря успешной трансферной политике получают значительные доходы на рынке игроков.

Отметим, что "Айнтрахт" является одним из соперников "Карабаха" в групповом турнире Лиги чемпионов УЕФА. Матч между клубами состоится 21 января 2026 года в Баку.

İdman.Biz