Соперник "Карабаха" может сменить главного тренера

Бывший тренер "Тоттенхэма" и "Ноттингем Фореста" Ангелос Постекоглу может возглавить "Ливерпуль", если руководство клуба примет решение уволить Арне Слота.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на TEAMtalk, нидерландский специалист по-прежнему пользуется поддержкой руководства мерсисайдского клуба, однако владельцы "Ливерпуля" восхищаются Постекоглу и считают его подходящей кандидатурой на роль главного тренера команды.

Арне Слот возглавил "Ливерпуль" летом 2024-го. Под его руководством "красные" выиграли английскую Премьер-лигу по итогам сезона-2024/2025. В нынешнем сезоне "Ливерпуль" проиграл девять матчей с учетом всех соревнований, накануне уступив "ПСВ" (1:4) в Лиге чемпионов.

Напомним, что матч "Карабаха" с "Ливерпулем" в рамках Лиги чемпионов УЕФА по футболу состоится 28 января следующего года в Англии.

İdman.Biz