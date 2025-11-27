27 Ноября 2025
Лига Европы УЕФА: сегодня состоятся матчи V тура

27 Ноября 2025 09:25
Лига Европы УЕФА: сегодня состоятся матчи V тура

Сегодня состоятся матчи V тура основного этапа Лиги Европы УЕФА по футболу.

Как сообщает İdman.Biz, в четверг пройдут 18 матчей.

Ниже представляем все матчи, которые пройдут сегодня:

Лига Европы УЕФА
Основной этап
V тур
27 ноября

21:45. "Рома" (Италия) – "Мидтьюлланд" (Дания)
21:45. "Астон Вилла" (Англия) – "Янг Бойз" (Швейцария)
21:45. "Порту" (Португалия) – "Ницца" (Франция)
21:45. "Фенербахче" (Турция) – "Ференцварош" (Венгрия)
21:45. "Фейеноорд" (Нидерланды) – "Селтик" (Шотландия)
21:45. "Лилль" (Франция) – "Динамо" (Хорватия)
21:45. "Лудогорец" (Болгария) – "Сельта Виго" (Испания)
21:45. "ПАОК" (Греция) – "Бранн" (Норвегия)
21:45. "Виктория" (Чехия) – "Фрайбург" (Германия)

23:59. "Реал Бетис" (Испания) – "Утрехт" (Нидерланды)
23:59. "Болонья" (Италия) – "Зальцбург" (Австрия)
23:59. "Црвена Звезда" (Сербия) – "ФКСБ" (Румыния)
23:59. "Гоу Эхед Иглз" (Нидерланды) – "Штутгарт" (Германия)
23:59. "Генк" (Бельгия) – "Базель" (Швейцария)
23:59. "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) – "Лион" (Франция)
23:59. "Ноттингем Форест" (Англия) – "Мальме" (Швеция)
23:59. "Панатинаикос" (Греция) – "Штурм" (Австрия)
23:59. "Рейнджерс" (Шотландия) – "Брага" (Португалия)

İdman.Biz

