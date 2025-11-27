27 Ноября 2025
Лига конференций УЕФА: сегодня состоится IV тур

27 Ноября 2025 09:40
Сегодня состоится IV тур основного этапа Лиги конференций УЕФА по футболу.

Как сообщает İdman.Biz, в рамках IV тура пройдут 18 матчей.

Ниже представляем список предстоящих встреч:

Лига конференций УЕФА
Основной этап
IV тур
27 ноября

21:45. "АЗ Алкмар" (Нидерланды) – "Шелбурн" (Ирландия)
21:45. "Хамрун" (Мальта) – "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар)
21:45. "Лех" (Польша) – "Лозанна" (Швейцария)
21:45. "Омония" (Кипр) – "Динамо Киев" (Украина)
21:45. "Ракув" (Польша) – "Рапид" (Австрия)
21:45. "Сигма Оломоуц" (Чехия) – "Целе" (Словения)
21:45. "Слован Братислава" (Словакия) – "Райо Вальекано" (Испания)
21:45. "Университатя" (Румыния) – "Майнц" (Германия)
21:45. "Зриньски" (Босния и Герцеговина) – "Хеккен" (Швеция)

23:59. "Абердин" (Шотландия) – "Ноа" (Армения)
23:59. "Брейдаблик" (Исландия) – "Самсунспор" (Турция)
23:59. "Дрита" (Косово) – "Шкендия" (Северная Македония)
23:59. "Фиорентина" (Италия) – "АЕК Афины" (Греция)
23:59. "Ягеллония" (Польша) – "КуПС" (Финляндия)
23:59. "Легия" (Польша) – "Спарта Прага" (Чехия)
23:59. "Риека" (Хорватия) – "АЕК" (Кипр)
23:59. "Шемрок Роверс" (Ирландия) – "Шахтер Донецк" (Украина)
23:59. "Страсбур" (Франция) – "Кристал Пэлас" (Англия)

İdman.Biz

